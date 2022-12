Przeciętna polska wieś ma nie ustępować śródmieściu Warszawy. Kaczyński: taki jest nasz cel

Równość między wsią, a miastem nie została jeszcze osiągnięta - mówił w niedzielę w prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jak mówił, celem jest osiągnięcie takiego stanu, w którym "przeciętna polska wieś, jeżeli chodzi o różnego rodzaju możliwości cywilizacyjne, nie ustępowałaby śródmieściu Warszawy". - Jeżeli będziemy przy władzy, to ten cel zrealizujemy - zapewniał Kaczyński.

W niedzielę w miejscowości Przysucha (województwo mazowieckie) odbywa się Zgromadzenie Polskiej Wsi. - Dzisiejsze zgromadzenie nie jest przypadkiem. Jest wynikiem czegoś co mówiliśmy od dawna, a co dzisiaj jest faktem. Prawo i Sprawiedliwość chce i jest reprezentantem polskiej wsi. I jest z tego dumne. I ja jestem z tego dumny - powiedział podczas swojego wystąpienia Jarosław Kaczyński.

Jak mówił prezes PiS, z polskiej wsi można być dumnym z powodu tego co "w szczególności dzieje się w naszym kraju w tych ostatnich bardzo trudnych latach". - Otóż można powiedzieć - polska wieś, polskie rolnictwo nie zawiodło, daliście radę w tym trudnym czasie - powiedział Kaczyński.

Dodał, że "polska produkcja rolna zapewnia nam bezpieczeństwo żywnościowe i rosnący eksport". - W tym roku powinien on wyraźnie przekroczyć 40 miliardów euro. To już naprawdę jest sporo. To jest wielkie osiągnięcie tego wszystkiego, co jest na polskiej wsi i wokół polskiej wsi - powiedział Kaczyński.

PAP/Roman Zawistowski

Jak mówił, "fundamentem tej machiny są polscy rolnicy, polskie gospodarstwa rolne i ziemia, którą uprawiają często od dziada pradziada". - To jest właśnie to, co tak bardzo wieś łączy z polską historią, bo jak już tutaj powiedziano 40 procent Polaków mieszka na wsi, a jeszcze więcej ze wsi pochodzi - powiedział szef PiS. Dodał że Polska jest państwem, którego naród wywodzi się w ogromnej mierze ze wsi. - Stąd tradycja polskiej wsi, jej kultura, jest ogromnie ważna - podkreślił.

Jarosław Kaczyński o polskiej wsi

W ocenie prezesa PiS "polskie państwo, od czasu, kiedy rządzi nim Prawo i Sprawiedliwość, ze swoich zobowiązań się wywiązywało".

- Po pierwsze, osiągnęliśmy w stosunku do 97 procent gospodarstw rolnych, to o czym mówiliśmy od dawna, o co walczyliśmy - mamy już dopłaty rolnicze na poziomie europejskim, nawet nieco większym niż ten przeciętny w Unii Europejskiej. To jest naprawdę sukces. Ale uczyniliśmy także dużo więcej w innych dziedzinach, jeżeli chodzi o ochronę własności polskiej ziemi, jeżeli chodzi o możliwości sprzedaży produktów rolnych na różne sposoby, bezpośredniej produkcji w gospodarstwach rolnych takich wyrobów, które są od razu przeznaczone na rynek - wyliczał.

Podczas swojego wystąpienia Jarosław Kaczyński przyznał jednak, że to "w żadnym wypadku nie wyczerpuje jeszcze tego wszystkiego, co trzeba uczynić, by sytuacja polskiej wsi była sytuacją taką, jak być powinna". - By ta równość między wsią, a miastem, równość pod każdym względem została w końcu zrealizowana, zbliżyliśmy się do tego, ale to nie zostało jeszcze osiągnięte - wyjaśniał.

- Zbliżyliśmy się do tego między innymi poprzez wielkie programy inwestycyjne, które są w wielkiej mierze przeznaczone dla polskiej wsi. Tutaj doszło do znacznego postępu, szczególnie w ostatnich kilku latach, ale jeszcze do tego stanu, w którym przeciętna polska wieś, jeżeli chodzi o różnego rodzaju możliwości cywilizacyjne, nie ustępowałaby śródmieściu Warszawy, droga dość daleka - powiedział prezes PiS.

- A taki jest nasz cel, jeżeli będziemy przy władzy, to ten cel zrealizujemy - zapewnił Jarosław Kaczyński.

Program na kolejne lata dla polskiej wsi

Prezes PiS zapowiedział, że za około pół roku zostanie zaprezentowany program ugrupowania na kolejne lata dla polskiej wsi. Zaznaczył, że niedzielne spotkanie jest ważne, ale to nie jest ono ostatnie. - Mniej więcej za pól roku będzie to ostateczne spotkanie programowe, na którym przedstawimy nasz program na kolejne lata dla polskiej wsi - zadeklarował Jarosław Kaczyński.

Zapowiedział też, że propozycje, które odnoszą się do Kodeksu Rolnego będą poddane konsultacji.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes, PAP