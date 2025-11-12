Logo TVN24
Niemiecka firma tnie zatrudnienie w Polsce. Pracę straci kilkaset osób

shutterstock_2571204805
Maciej Mazur o "wojnie cenowej" na chińskim rynku motoryzacyjnym
Źródło: TVN24+
Niemiecki koncern ZF LIFETEC zapowiedział zwolnienia grupowe w zakładzie w Częstochowie. Pracę straci 225 osób, co stanowi 7 procent obecnej załogi. Firma uzasadnia decyzję rosnącymi nadwyżkami mocy produkcyjnych oraz napięciami geopolitycznymi takimi jak nadmierne cła.

ZF LIFETEC, dywizja Grupy ZF specjalizująca się w pasywnych systemach bezpieczeństwa, ogłosiła decyzję o przeprowadzeniu zwolnień grupowych w zakładach produkcji pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych w Częstochowie. Decyzja wynika z pogorszenia sytuacji w branży motoryzacyjnej oraz koniunktury gospodarczej.

"Sytuacja w branży motoryzacyjnej i koniunktura gospodarcza uległy dalszemu pogorszeniu. Musimy radzić sobie z coraz większymi nadwyżkami mocy produkcyjnych i napięciami geopolitycznymi (w tym nadmiernymi cłami), które mają znaczący wpływ na rynki światowe" - przekazał w komunikacie redakcji biznesowej tvn24.pl przedstawiciel firmy ZF LIFETEC.

W związku z niedostatecznym wykorzystaniem mocy produkcyjnych konieczne są zmiany strukturalne mające na celu zwiększenie konkurencyjności i zapewnienie rentowności.

"Musimy podjąć działania związane z niedostatecznym wykorzystaniem mocy produkcyjnych. Konieczne są zmiany strukturalne, które pozwolą nam zwiększyć konkurencyjność, zapewnić rentowność i zabezpieczyć przyszłe miejsca pracy" - dodał przedstawiciel ZF LIFETEC.

Zwolnienia w Częstochowie

ZF LIFETEC przekazał, że w Częstochowie prowadzony jest "dialog z przedstawicielami pracowników dotyczący podejmowanych działań i dążymy do wypracowania jak najbardziej odpowiedzialnych rozwiązań".

"Jednym z tych działań jest decyzja o zmniejszeniu liczby pracowników i przeprowadzeniu zwolnień grupowych. Zwolnienia grupowe dotkną 225 pracowników (około 7 procent siły roboczej) i zostaną przeprowadzone w pierwszej połowie 2026 roku" - przekazał nam przedstawiciel firmy.

Na dzień 31 września 2025 r. łączne zatrudnienie w zakładzie wynosiło 3193 osób.

Brak porozumienia ze związkowcami

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" poinformowała 6 listopada, że odbyła spotkanie z pracodawcą, podczas którego przedstawiono niepokojącą sytuację zakładów. Jak relacjonują związkowcy, pracodawca określił sytuację przedsiębiorstwa jako "tragiczną" i podkreślił, że firma "walczy o przetrwanie na rynku motoryzacyjnym". W związku z tym, jak tłumaczyła strona pracodawcy, konieczne będą działania naprawcze, w tym restrukturyzacja zatrudnienia, przeniesienie części linii produkcyjnych do Stara Boleslav oraz Rumunii, a także dodatkowe redukcje etatów ze względu na planowane zmniejszenie produkcji w 2026 roku.

"W związku z otrzymanym zawiadomieniem o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, członkowie zespołu negocjacyjnego NSZZ 'Solidarność' zwrócili się do Pracodawcy o przedstawienie propozycji wprowadzenia Programu Dobrowolnych Odejść. Po przeprowadzeniu rozmów negocjacyjnych, dotyczących wprowadzenia podwyżek w 2026 roku oraz PDO obie strony nie doszły do porozumienia i nie zostało nic w tym temacie uzgodnione" - przekazali związkowcy.

ZF LIFETEC działa jako samodzielna jednostka od 1 października 2024 r., po wydzieleniu z Grupy ZF dywizji Passive Safety Systems. Od marca 2024 r. funkcjonuje pod nową nazwą ZF LIFETEC.

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: SNEHIT PHOTO/Shutterstock

Zwolnienia grupowe
