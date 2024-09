Zezwolenia na pobyt cudzoziemców. Polska liderem

czytaj dalej

Były poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki został zatrzymany w środę na warszawskim Lotnisku Chopina w związku z aferą wokół Collegium Humanum. To nie koniec kłopotów prominentnego polityka PiS - prokuratura przygląda się także sprawie słynnych kilometrówek. Przypominamy ostatnie oświadczenie majątkowe byłego europosła, z którego wynika, że zgromadził on pokaźny majątek.