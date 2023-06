Zerowy VAT na żywność na dłużej. Zapowiedź premiera

Zerowy VAT na żywność do końca roku

"Przedłużamy zerową stawkę podatku VAT na żywność do końca 2023" – napisał na swoim profilu na Facebooku premier Mateusz Morawiecki . "Obniżamy podatki wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, by polskie rodziny płaciły jak najmniej. Nikogo nie zostawiamy samemu sobie" - dodał.

Zerowa stawka na żywość została wprowadzona ustawą uchwaloną przez Sejm 13 stycznia 2022 r., która weszła w życie od 1 lutego 2022 r. Był to element drugiej Tarczy Antyinflacyjnej, w ramach której zostały obniżone stawki VAT na paliwa czy prąd. Obniżki podatków związane z nośnikami energii wygasły z końcem 2022 r., ale obowiązywanie zerowej stawki VAT na żywność zostało wydłużone do czerwca 2023 r.

Rzecznik rządu o przedłużeniu zerowego VAT-u

- W tym obszarze są lepsze wiadomości. Inflacja wyraźnie spada w stosunku do lutego. W maju było to 13 proc.; liczymy, że inflacja w ostatnich miesiącach roku będzie jednocyfrowa – dodał Piotr Müller.

Wiceminister o zerowym VAT na żywność

Jeszcze w kwietniu wiceminister finansów Artur Soboń odniósł się do pytania na temat funkcjonowania elementów tarczy antyinflacyjnej. Zwrócił uwagę, że część rozwiązań jest wygaszana, a niektóre są zamieniane na inne. Podkreślił, że "to nie jest tak, że one mają charakter stały". - One mają oczywiście charakter tymczasowy (elementy tarcz antyinflacyjnych - przyp. red). Niektóre, jak zerowa stawka VAT-u na żywność, zostaną z nami na dłużej - zapowiedział.