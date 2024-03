czytaj dalej

Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na utrzymanie obniżonej stawki VAT na niektóre produkty żywnościowe, tak jak mięso, nabiał, owoce czy warzywa. "Dla gospodarstw domowych rocznie to koszt około 800-1000 złotych" - ocenił w mediach społecznościowych ekonomista Rafał Mundry. Według Rafała Beneckiego z ING Banku Śląskiego ze względu na niską inflację "to jest dobry czas, żeby wrócić do normalnej stawki" podatku VAT.