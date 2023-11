Hołownia odpowiada Morawieckiemu: to ty jesteś premierem!

Obniżkę stawek można zrobić jednym rozporządzeniem ministra finansów - stwierdził podczas piątkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W ten sposób odpowiedział Mateuszowi Morawieckiemu na apel dotyczący utrzymania zerowego VAT na niektóre produkty żywnościowe. - Jeżeli dzisiaj pałasz tak gorącą chęcią wprowadzenia tego potrzebnego Polakom rozwiązania, to dlaczego nie zapisałeś go w budżecie państwa, który złożyłeś do Sejmu? - dodał Hołownia.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej w Białymstoku odniósł się miedzy innymi do kwestii zerowego VAT-u.

- Nie wiem, czy widzieliście film, w którym Mateusz Morawiecki zwraca się do mnie z prośbą o spotkanie w ważnych dla Polaków sprawach. Wylicza te sprawy: zerowy VAT na żywność, wakacje kredytowe, skuteczne obniżenie cen energii - powiedział Hołownia.

- Uwielbiam słuchać, jak pan premier Morawiecki, niezrażony niczym, ani pogodą, ani rzeczywistością, ani wynikiem wyborów, opowiada cały czas te same wspaniałe opowieści z mchu i paproci - dodał.

Hołownia do Morawieckiego: to ty jesteś premierem!

Jak tłumaczył podczas konferencji, zwracając się do premiera Mateusza Morawieckiego, utrzymanie zerowej stawki VAT na niektóre produkty żywnościowe "możesz zrobić jednym rozporządzeniem ministra finansów".

- Jak pytasz mnie, dlaczego ja nie robię zerowego VAT-u na żywność, to odpowiadam: bo to ty jesteś premierem! Bo to jest w twojej gestii. Jedna decyzja ministra finansów i zerowy VAT na żywność zostaje utrzymany. Jeżeli dzisiaj pałasz tak gorąca chęcią wprowadzenia tego potrzebnego Polakom rozwiązania, to dlaczego nie zapisałeś go w budżecie państwa, który złożyłeś do Sejmu - powiedział marszałek.

Jak dodał, "w budżecie, który złożył Morawiecki, nie ma zerowego VAT-u na żywność". - Czy więc ode mnie oczekujesz zrobienia czegoś, czego sam nie zrobiłeś? - powiedział.

Morawiecki prosi Hołownię o spotkanie

Choć Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica deklarują chęć utworzenia wspólnego rządu z Donaldem Tuskiem na czele, to prezydent Andrzej Duda zdecydował się powierzyć misję tworzenia nowego gabinetu obecnemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

Morawiecki napisał w czwartek we wpisie na platformie X, że przedłużenie wakacji kredytowych, zamrożenie cen energii i przedłużenie 0 procent VAT na żywność to trzy sprawy, którymi Sejm musi zająć się już teraz.

"Panie Marszałku - nie ma na co czekać i nie ma o co się spierać!" - zwrócił się do Szymona Hołowni premier.

Premier poinformował, że poprosił marszałka Hołownię o spotkanie w tej sprawie. "Tu nie ma co szukać trzeciej drogi, tylko wybrać tę, która się sprawdziła" - napisał.

Projekt w sprawie VAT

PiS złożył kilka dni temu pierwszy projekt ustawy w tej kadencji - przedłużający zerowy VAT na żywność od 1 stycznia do końca czerwca 2024 r. - Liczymy, że znajdzie on poparcie w Izbie, bo ci, którzy chcą dzisiaj stworzyć koalicję rządową, mówili wielokrotnie: co dane, nie będzie zabrane - stwierdził w poniedziałek wiceminister finansów Artur Soboń (PiS). W piątek premier Morawiecki przekazał, że złożona została też odpowiednia autopoprawka do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok.

Pod koniec czerwca w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie wydłużające do końca 2023 roku zerowy VAT na żywność zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wśród produktów z zerową stawką VAT są między innymi: mięso i ryby, mleko i produkty mleczarskie, jaja, miód naturalny, orzechy, warzywa i owoce.

Autor:jr/dap

Źródło: TVN24 Biznes