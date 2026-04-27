Prokuratura sprawdzi firmę ZEN. Jest decyzja Paulina Karpińska

Piotr Szostak o dziennikarskim śledztwie w sprawie litewskiej firmy ZEN Źródło: TVN24

"Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi czynności sprawdzające zmierzające do zweryfikowania informacji medialnych dot. firmy ZEN.COM, mające na celu ustalenie, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, mogące stanowić podstawę do wszczęcia postępowania przygotowawczego" - poinformowała warszawska prokuratura w serwisie X.

Prokuratura przekazała w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl, że chodzi między innymi o artykuł, który ukazał się w tvn24.pl. Z ustaleń dziennikarza tvn24.pl Piotr Szostaka wynika, że istotny segment klientów litewskiej firmy ZEN, w której radzie nadzorczej zasiada Andrzej Duda, stanowią nielegalne kasyna w Polsce.

O litewskiej firmie ZEN zrobiło się głośno w październiku 2025 roku po tym, jak do jej rady nadzorczej wszedł Andrzej Duda. Zrobił to niecałe trzy miesiące po zakończeniu prezydentury. Jak jednak ustalił dziennikarz tvn24.pl Piotr Szostak, działająca od 2020 roku firma funkcjonuje jako operator płatności dla nielegalnych w Polsce platform hazardowych.

Chociaż ZEN jest zarejestrowana na Litwie - kraju, który do niedawna słynął z liberalnych przepisów dla branży fintech - jej głównego udziałowca i większość kierownictwa stanowią Polacy. Dzięki litewskiej licencji ZEN może działać w całej Unii Europejskiej.

