Zełenski o ukraińskim zbożu: znaleźliśmy wyjście. Morawiecki zapewnia, że "ma być szybko wdrożone"

Znaleźliśmy wyjście; w najbliższych dniach-tygodniach już będzie ostateczne rozwiązanie tej kwestii - przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski odnosząc się do ukraińskiego zboża. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że obie strony "zaproponowały sobie na wzajem rozwiązanie w tej sprawie". Dodał, że "ma być szybko wdrożone". Zapowiedziano także otwarcie nowego kolejowego przejścia granicznego między Rawą Ruską a Hrebennem.

Szef polskiego rządu na konferencji prasowej po spotkaniu z Zełenskim poinformował, że rozmowy dotyczyły również kwestii ukraińskiego zboża, które trafiło do Polski.

Dymisja ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Wicepremier przypominał, że jednym z punktów porozumienia z rolnikami podpisanego w ubiegłą środę było zobowiązanie, że polski rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie klauzuli ochronnej w zakresie importu bezcłowego zboża z Ukrainy. - Taki wniosek poszedł 31 marca ze strony polskiego rządu, wspólnie z rządami Słowacji, Rumunii, Węgier i Bułgarii, natomiast Komisja Europejska opublikowała projekt przedłużenia bezcłowego i bezkontyngentowego importu zbóż z Ukrainy na kolejny rok, co ma obowiązywać od czerwca tego roku do 5 czerwca 2024 roku - wskazał Henryk Kowalczyk.