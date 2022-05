Rząd ma projekt wakacji kredytowych. Wiceprezes ZBP: obecna wersja jest niesprawiedliwa

Projekt, przewidujący wakacje kredytowe bez warunków dochodowych, to zbyt duże obciążenie dla sektora bankowego - ocenił wiceprezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. Jego zdaniem "rząd znacząco nie doszacował liczby potencjalnych chętnych, jeśli nie będzie praktycznie żadnych warunków skorzystania".

Rząd przyjął projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych oraz o pomocy kredytobiorcom w ubiegły wtorek. Przewiduje on między innymi możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na osiem miesięcy.

Kredytobiorcy będą mogli z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku, a rozwiązanie będzie dostępne dla wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w polskich złotych. Według Oceny Skutków Regulacji projektu, przy założeniu skorzystania z pomocy dla kredytobiorców przez 50 proc. uprawnionych, szacowany koszt tego rozwiązania dla sektora bankowego w 2022 i 2023 roku to około osiem miliardów złotych.

Wiceprezes ZBP: obecna wersja rozwiązania jest niesprawiedliwa

Projekt skomentował wiceprezes Tadeusz Białek, Związku Banków Polskich. - Jest niespójny z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego , który wskazywał, że wakacje kredytowe mają być instrumentem dla osób, które potrzebują pomocy, mają problem w spięciu budżetu domowego. Tymczasem zaproponowane w projekcie wakacje są dla każdego i to budzi nasze bardzo duże wątpliwości - powiedział.

Jego zdaniem rząd istotnie nie doszacował liczby osób, które skorzystają w wakacji kredytowych. - Przy założeniu, że nie ma żadnych warunków wstępnych, uważamy, że z wakacji kredytowych może skorzystać około 80 procent kredytobiorców. To oznacza gigantyczne obciążenie dla sektora bankowego, sięgające nawet 30 miliardów złotych w przeciągu dwóch lat - wyjaśnił wiceprezes ZBP.

Stwierdził przy tym, że jest to obciążenie "na niespotykaną skalę i nieproporcjonalne", które będzie miało daleko idące negatywne konsekwencje dla stabilności i płynności sektora bankowego i jego zaangażowania w rozwój gospodarki, tak potrzebnego w aktualnych uwarunkowaniach.

- W planach rządu sektor bankowy odgrywa dużą rolę we wzmacnianiu gospodarki, między innymi w związku z realizacją Krajowego Planu Odbudowy, tymczasem zostaje dotknięty w ponadstandardowy sposób. Poza tym obecna wersja rozwiązania jest niesprawiedliwa, bo nadmiernie promuje kredytobiorców kosztem pozostałych klientów banków, jak deponenci - zauważył Białek. - Co więcej nie rozwiązuje przecież problemu wzrostu obciążeń związanych ze wzrostem stóp procentowych, a chwilowo odsuwa go w teorii w czasie, nawet dla tych którzy w ogóle nie maja problemu z obsługą rat, często zamożnych osób - dodał.