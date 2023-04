Były doradca ministra Kowalczyka: on sam nie do końca wierzył w to, co mówił

W mojej opinii jako eksperta on sam nie do końca wierzył w to, co mówił (...) i okłamywał sam siebie - stwierdził Rafał Mładanowicz, były pełnomocnik ministra rolnictwa ds. rozwoju współpracy z Ukrainą pytany o działania byłego ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka. Jerzy Plewa, ekspert Team Europe, były wiceminister rolnictwa, stwierdził, że sytuacja w kraju jest bardzo poważna i "doraźne działania nie przynoszą rezultatów".

Robert Telus, minister rolnictwa, powiedział dziś po spotkaniu z rolnikami, że "doszliśmy do pewnego porozumienia". Dodał, że pozostała grupa postulatów rozbieżnych, których "nie da się zrealizować".

- Jednak gdybyśmy procentowo policzyli to jest to kilka procent, raczej są postulaty zbieżne - mówił szef resortu rolnictwa.

Rafał Mładanowicz, były pełnomocnik ministra rolnictwa ds. rozwoju współpracy z Ukrainą, który dziś stoi po stronie rolników pytany w "Faktach po Faktach" o to, czy rozmowy rozwiązują problem odpowiedział, że nie.

- Nie, zdecydowanie to nie załatwia sprawy, bo to był tylko jeden z małych kroków. Największym dzisiejszym sukcesem jest kwestia zespołu negocjacyjnego. Czyli nowego modelu prowadzenia negocjacji - stwierdził.

Żywność z Ukrainy zagrożeniem dla polskiego rolnictwa

Goście "Faktów po Faktach" byli pytani o to, jak groźny dla polskiego rolnictwa jest zalew tanią żywnością z Ukrainy. Jerzy Plewa, stwierdził, że sytuacja w kraju jest bardzo poważna i "doraźne działania nie przynoszą rezultatów". Dobrze, że rolnicy rozmawiają (z ministerstwem - przyp. red.), ale czy to porozumienie będzie realizowane, to się dopiero okaże".

- Jak na razie dyskusje trwają dwa tygodnie od czasu zapowiedzi, a do tej pory magazyny nadal są zapełnione i widać, że te rozwiązania jeszcze nie funkcjonują. Dobrze, że rolnicy się porozumiewają, by mogli rozpocząć prace już w polu, ale tu jest problem bardziej skomplikowany i dotyczy całego polskiego rolnictwa - wskazał Plewa.

Czy minister Kowalczyk okłamywał rolników?

Rafał Mładanowicz zapytany o to, jak wyglądała jego praca jako pełnomocnika ministra rolnictwa w kontekście wypowiedzi ministra Kowalczyka, który twierdził, że do Polski wjeżdża tyle zboża, ile wyjeżdża i niewiele go w kraju zostaje.

- Prawda była taka, że wskazywałem bardzo dużo rozwiązań możliwych i realnych do wdrożenia, ale tutaj były zaniechania zdecydowanie ze strony rządzącej w projektach, które miałyby olbrzymie znaczenie i dzisiaj z pewnością one by już funkcjonowały i nie mielibyśmy tak dużego kryzysu. Pamiętajmy, że pełniłem tylko rolę doradczą - powiedział.

Mładanowicz dopytywany o kwestię wypowiedzi ministra Kowalczyka stwierdził, że "w mojej opinii jako eksperta on sam nie do końca wierzył w to, co mówił". Na pytanie czy okłamywał rolników odpowiedział, że "i siebie samego".

- Cyfry są nieubłagalne, jeśli mamy produkcję w danym kraju i mamy import, i wiemy ile eksportujemy, to wiemy, ile nam zostaje w magazynie. Można prowadzić taką narrację przez dwa, trzy miesiące, ale nie można jej prowadzić przez kilkanaście miesięcy - dodał Mładanowicz.

