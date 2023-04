Minister rolnictwa zapowiada kontrolę ukraińskiego zboża w magazynach

Nowy szef ministerstwa rolnictwa poinformował we wtorek wieczorem, że zlecił podległym sobie służbom kontrolę zboża w magazynach. We wtorek szef resortu rolnictwa zwrócił się do swoich odpowiedników z Czech, Rumunii, Bułgarii i Słowacji, by wspólnie wystąpić do Unii Europejskiej o zrewidowanie sprawy ceł na ukraińskie zboże.

Podczas briefingu prasowego po posiedzeniu Sztabu Kryzysowego w KPRM, Telus zapowiedział też, że jutro zwróci się do ministrów z "5 krajów frontowych, by wspólnie zmienić projekt przedłużenia bezcłowego importu zboża z Ukrainy. Wszyscy musimy poradzić sobie z problemem, aby rozłożyć równomiernie produkty z Ukrainy na terenie Unii Europejskiej" - powiedział.

Trudne rozmowy o ukraińskim zbożu

We wtorek, 11 kwietnia minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus wziął udział w spotkaniu z organizacjami rolniczymi z Polski, Czech, Rumunii, Bułgarii i Słowacji. Podczas spotkania doszło do sprzeczki między związkowcami a ministrem.

Apel w sprawie ceł

We wtorek nowy minister zwrócił się także do swoich odpowiedników z Czech, Rumunii, Bułgarii i Słowacji, by wspólnie wystąpić do UE o zrewidowanie - od czerwca - sprawy ceł. Podczas briefingu minister zaznaczył, że "nie może być tak, że w tej sprawie pomagają tylko niektóre kraje, które są najbliżej, ponoszą koszty tej pomocy, a inne kraje nie ponoszą kosztów tej pomocy".

- Dlatego (...) po tym spotkaniu zwrócę się do moich odpowiedników z tych krajów, żebyśmy wspólnie wystąpili do UE, żeby bardzo mocno zrewidowała sprawę ceł od czerwca, bo to jest najważniejsza rzecz, żebyśmy to wspólnie zrobili w ten sposób, żeby ta alokacja tych produktów była równomiernie rozłożona po Europie - powiedział Telus.

Minister Telus - jak wskazał resort rolnictwa we wtorkowym wpisie na Twitterze - ma w środę wystąpić do swoich odpowiedników, by spotkanie nastąpiło "jak najszybciej". "Chociażby online. Chciałbym, abyśmy czuli wzajemnie swoje poparcie" - wskazał Telus, cytowany we wtorkowym wpisie na Twitterze MRiRW.

Robert Telus o rozmowach z rolnikami o sytuacji na rynku zboża TVN24

"Najważniejsze, aby zboże jak najszybciej wyjechało"

- Najważniejsze, żeby to zboże, które jest w Polsce, jak najszybciej wyjechało - oświadczył Telus. - Żeby z jednej strony zboża nie zabrakło, ale żebyśmy się przygotowali do nowego sezonu - dodał minister. Jak zaznaczył, jeszcze we wtorek odbędzie się spotkanie sztabu kryzysowego ministrów, poświęcone sytuacji ze zbożem.

Zapytany o to, kiedy wspomniane dokumenty zostaną wysłane do Unii Europejskiej, minister podkreślił, że zależy mu na tym, aby to było wspólne stanowisko krajów uczestniczących we wtorkowym spotkaniu. - Jeżeli moi odpowiednicy z innych krajów (...) nie będą chcieli z różnych racji, to ja sam na pewno wystąpię w najbliższych dniach - poinformował Telus.

Odnosząc się do sprawy monitorowania tranzytu zboża z Ukrainy przez Polskę, podkreślił, że na razie dzieje się to na mocy porozumienia ustnego z Ukrainą. - Mam nadzieję, że w piątek będzie podpisane porozumienie ze stroną ukraińską. Monitorować będziemy razem, ale to Ukraina będzie kontrolować i udzielać licencji na wywóz zboża tym firmom, które będą wywozić tylko tranzytem - uzupełnił minister rolnictwa.

W sobotę Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych poinformowała, że rozpoczęła skup pszenicy konsumpcyjnej wyłącznie od polskich producentów. Oferty można składać do 14 kwietnia.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:/ams

Źródło: PAP