Import zboża z Ukrainy. Nieprawidłowości w dziewięciu firmach

- Przy czym badamy tylko i wyłącznie to zboże, które wjechało już do Polski i zostało dopuszczone do obrotu jako zboże techniczne . Sprawdzamy, czy nie zostało mówiąc brzydko "przepoczwarzone" na spożywcze lub paszowe, bo ono de facto w sposób dokładny nie było badane, ani jako paszowe ani jako spożywcze, bo było techniczne na przykład służące do produkcji pelletu, do bezpośredniego spalania, do produkcji artykułów przemysłowych – wyjaśnił Sprawka.

W Lubelskim skontrolowano 24 firmy

"Nie przejechał ani kilogram zboża"

Wojewoda lubelski o wznowieniu tranzytu zboża

Wojewoda został zapytany o wznowienie w nocy z czwartek na piątek tranzytu produktów rolnych z Ukrainy. Według zapowiedzi ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy oraz ministra rolnictwa Roberta Telusa ukraińskie zboże przejeżdżające przez Polskę będzie konwojowane i monitorowane systemem SENT. Transporty mają być też plombowane elektronicznymi plombami z GPS. Lech Sprawka zauważył, że "wszystko zależy od tego, czy będą importerzy, którzy kupią na Ukrainie zboże i zadeklarują, że wiozą to tranzytem do państw trzecich. Jesteśmy w warunkach wolnego rynku i nikogo nie jesteśmy w stanie do tego zmusić". - Bardziej liczę na to, że duże ilości będą reeksportowane czyli to, co już wjechało, zostało dopuszczone do obrotu na terenie Polski i będzie z udziałem spółek Skarbu Państwa, łącznie z RARS-em, kupowane i sprzedawane do państw trzecich w ramach między innymi pomocy humanitarnej – dodał wojewoda lubelski.