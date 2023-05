Zakaz przywozu towarów rolnych z Ukrainy ma dziś zostać uchylony

Projekt rozporządzenia uchylający zakaz przywozu towarów rolnych z Ukrainy został we wtorek po południu opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji oraz skierowany do podpisu ministra rozwoju. Uchylenie zakazu przywozu towarów rolnych z Ukrainy ma związek z porozumieniem pomiędzy Komisją Europejską a pięcioma państwami: Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją.

Projekt uchyla rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Uchylane rozporządzenie przewiduje zakaz przywożenia z Ukrainy do Polski do 30 czerwca następujących produktów rolnych: zboża, cukru, suszu paszowego, nasion, chmielu, lnu i konopi, owoców i warzyw, produktów z przetworzonych owoców i warzyw, wina, wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny, baraniny i koziny, jaj, mięsa drobiowego, alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, produktów pszczelich oraz pozostałych produktów.

Towary z Ukrainy do Polski tylko jako tranzyt

Szczegóły porozumienia z KE

W piątek wiceszef KE odpowiedzialny za kwestie handlu Valdis Dombrovskis poinformował, że kluczowe elementy porozumienia, uzgodnione również z Ukrainą, to: cofnięcie jednostronnych środków przez Polskę, Słowację, Bułgarię i Węgry; wyjątkowe środki ochronne dla pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika; pakiet wsparcia w wysokości 100 mln euro dla poszkodowanych rolników w 5 państwach członkowskich; monitoring niektórych innych produktów, w tym oleju słonecznikowego; prace nad zapewnieniem eksportu do innych krajów za pośrednictwem korytarzy solidarnościowych. Jak przekazała PAP rzeczniczka Komisji Europejskiej Miriam Garcia Ferrer, decyzja dotycząca wprowadzenia przez Unię Europejską środków zapobiegawczych w sprawie produktów rolnych z Ukrainy wejdzie w życie we wtorek po południu. - Decyzja zostanie przyjęta we wtorek po południu i wejdzie w życie natychmiastowo - powiedziała Garcia Ferrer. Od 15 kwietnia zamknięto polską granicę dla zbóż i towarów przywożonych z Ukrainy. 21 kwietnia utrzymano zakaz przywozu produktów z Ukrainy jednocześnie umożliwiając ich tranzyt przez terytorium Polski.