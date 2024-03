"Tłumaczymy to polskiemu społeczeństwu na wszelkie możliwe sposoby"

W ocenie wicepremiera "urzędnicy z Polski oficjalnie potwierdzili, że (ukraińskie) produkty rolne nie trafiają na rynek (tego państwa), lecz jadą tranzytem (przez Polskę) do krajów trzecich". - My, ze swojej strony, również tłumaczymy to polskiemu społeczeństwu na wszelkie możliwe sposoby - zapewnił przedstawiciel rządu w Kijowie. Kubrakow stwierdził, że protesty polskich rolników "rozpoczęły się jeszcze za czasów poprzedniej ekipy rządzącej, lecz ten problem będą musiały rozwiązać nowe władze, wspólnie z Ukrainą i Unią Europejską". Rozmówca RBK-Ukraina ocenił, że przyczynami manifestacji w Polsce, w tym blokad na polsko-ukraińskiej granicy, są zarówno decyzje podejmowane na poziomie UE, uderzające w interesy rolników, jak też "rozgrywki polityczne" przed kwietniowymi wyborami samorządowymi w Polsce. Kubrakow wyraził pogląd, że "tak właśnie działa propaganda", a część polskiego społeczeństwa "niestety dała wiarę" antyukraińskim hasłom głoszonym przez polityków. - Ludzie (w Polsce tego) nie rozumieją albo nie znają szczegółów (tej sprawy). Dlatego sądzą, że my (Ukraina - red.) zniszczyliśmy ich rolnictwo, ponieważ nasze produkty rolne zalały (polski) rynek i wyparły stamtąd produkty (miejscowe). To nieprawda - przekonywał Kubrakow.