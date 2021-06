Były prezes PKO BP szybko znalazł nową pracę

Były prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło został powołany do rady nadzorczej Polskiego Standardu Płatności - poinformowała spółka w komunikacie. Firma jest operatorem systemu płatności mobilnych Blik. Jagiełło był szefem PKO BP do 7 czerwca.

"Rada Nadzorcza aktywnie uczestniczy w pracach nad rozwojem Blika – systemu płatności mobilnych unikalnego na skalę świata. Dołączenie do składu rady Zbigniewa Jagiełły to poważne wsparcie. Jesteśmy przekonani, że jego praktyczne doświadczenie, wiedza oraz inicjatywa pomogą nam w dalszym rozwoju systemu oraz jego ekspansji zagranicznej" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności Dariusz Mazurkiewicz.

Polski Standard Płatności to firma będąca operatorem systemu płatności mobilnych Blik, który utworzyło w 2013 roku sześć największych polskich banków wykorzystując do tego system IKO PKO Banku Polskiego. Dołączyła do nich Krajowa Izba Rozliczeniowa, zapewniająca infrastrukturę dla tego systemu.