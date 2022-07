Zbigniew Gryglas powołany do rady nadzorczej państwowej spółki. Szybki powrót

Zbigniew Gryglas został ponownie powołany do rady nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna. Oświadczenie w tej sprawie złożył minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Były wiceminister aktywów państwowych pełnił już tę funkcję do czerwca tego roku.

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna w środę poinformował, że do spółki wpłynęło oświadczenie ministra aktywów państwowych Jacka Sasina z 12 lipca 2022 roku o powołaniu Zbigniewa Gryglasa do składu rady nadzorczej PGE z dniem 12 lipca br. Jak wyjaśniono, oświadczenie jest zgodne ze statutem spółki, który przyznaje Skarbowi Państwa prawo do powoływania i odwoływania jednego członka rady nadzorczej PGE w drodze pisemnego oświadczenia składanego zarządowi.