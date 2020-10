Oto zawody przyszłości. Listy najbardziej poszukiwanych i najlepiej opłacanych

Który zawód wybrać, jeśli chcemy najlepiej zarabiać? Które są najbardziej poszukiwane? Jakie są obecnie oczekiwania rynku? Kogo pracodawcy będą szukać? Jakie będą zawody przyszłości? Poniżej przedstawiamy listy najbardziej poszukiwanych i najlepiej opłacanych zawodów.

Lista najbardziej poszukiwanych zawodów

Lista najbardziej poszukiwanych zawodów w styczniu 2020 roku została opublikowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Na szczycie listy najbardziej pożądanych zawodów znalazły się: automatyk, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik monter maszyn i urządzeń, mechatronik, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.

W stosunku do prognozy z 2019 r. na liście najbardziej poszukiwanych zawodów pojawiły się cztery nowe: murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, technik budowy dróg oraz technik spawalnictwa.

Na liście najbardziej poszukiwanych w najbliższych 5 latach zawodów znalazły się w sumie 24. Oprócz wymienionych powyżej są to: operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik transportu kolejowego.

W 2020 roku prognozowano deficyt m.in.: lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek i opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej. Opisano to jako skutki starzejącego się społeczeństwa w raporcie "Barometr zawodów 2020".

Najbardziej poszukiwane zawody - lista biznesu

Z kolei z opinii Komisji Pracy Business Centre Club wynika, że najbardziej poszukiwane zawody na rynku to lekarz, pielęgniarka, magazynier i psycholog.

Oto lista najbardziej poszukiwanych zawodów według ekspertów Komisji Pracy BCC: pielęgniarki, lekarze, magazynierzy oraz pracujący przy pakowaniu, budowlani, pracownicy produkcyjni w branżach farmaceutycznej i kosmetycznej, pracownicy sklepów (obsługa, sprzedaż i pakowanie), kurierzy, kierowcy, opiekunowie osób starszych, pracujący zdalnie korepetytorzy oraz opiekunowie dzieci, informatycy, pracownicy usług finansowych, psycholodzy, pracownicy sezonowi - w tym w szczególności w rolnictwie.

Eksperci podkreślają rolę prac magazynowych i rosnącego zapotrzebowania na pracowników fizycznych do pakowania produktów w paczki dla klientów, które zostały zamówione przez internet lub telefonicznie.

Lista najlepiej opłacanych zawodów

Według danych zbieranych przez portale wynagrodzenia.pl i pracuj.pl na liście najlepiej opłacanych zawodów na rynku są: inżynier ds. jakości, radca prawny, HR business partner, analityk finansowy, specjalista ds. bezpieczeństwa IT, key account manager, kontroler finansowy, IT project manager, programista JAVA oraz architekt systemów IT.

W zależności od firmy, stażu i obowiązków wynagrodzenie dla wyżej wymienionych zawodów może się znacząco różnić. Niemniej średnia miesięczna pensja wynosi od około 7500 zł brutto dla inżyniera ds. jakości do około 13 tys. zł brutto dla architekta systemów IT.

Zawody przyszłości

Z raportu Infuture Hatalska Foresight Institute dowiadujemy się, że w przyszłości powstaną takie zawody jak: terapeuta robotów, haker zdrowia, projektant wrażeń mieszanej rzeczywistości czy konsultant do spraw zwinnej pracy. Do 2030 roku 47 procent istniejących obecnie zawodów może zniknąć - ustąpią one miejsca nowym profesjom, kształtowanym przez 32 czynniki zmian.

Jak wskazują eksperci, szacuje się, że 65 procent dzieci urodzonych po 2007 roku będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją.

Mobilność i rozwój technologii zapewniają pracownikom przyszłości swobodę wyboru miejsca pracy. Szacuje się, że do 2035 roku na świecie będzie około miliarda "cyfrowych nomadów", których praca nie wymaga przebywania w określonym miejscu, a wyłącznie mobilnego sprzętu i stabilnego dostępu do internetu.

Szczególnie istotne będą umiejętności z obszaru STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka) oraz szeroko rozumiane umiejętności cyfrowe. Blisko jedna trzecia (31 procent) przedstawicieli pokolenia X (44-53 lata) uważa je za bardzo istotne. Z kolei generacja Z (osoby poniżej 22 roku życia) dostrzega przydatność umiejętności cyfrowych na rynku pracy przyszłości (20 procent), jednak duże znaczenie ma dla nich również umiejętność krytycznego myślenia (12 procent).

Zdolność aktywnego uczenia się, kreatywność, abstrakcyjne myślenie oraz umiejętność dzielenia się wiedzą – to kompetencje, którymi powinien wykazywać się pracownik przyszłości.

Które zawody wybiera młodzież

Z opublikowanego na początku 2020 roku raportu Organizacji Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że nastolatki z całego świata cały czas najczęściej marzą o zastaniu lekarzami, prawnikami, nauczycielami, czy architektami. Na listę preferowanych zawodów zaczynają wkraczać te związane z nowymi technologiami, ale utrzymująca się popularność tradycyjnych profesji może mieć negatywny wpływ na rynek pracy.

W 2018 roku OECD zapytało 15-latków z 41 państw o to, kim chcą zostać, gdy dorosną. Ich odpowiedzi porównano później z takim samym badaniem, które przeprowadzono wśród nastolatków w 2000 roku.

Młodzi ludzie wciąż marzą o tradycyjnej karierze. W 2018 roku było to 47 proc. chłopców i 53 proc. dziewczynek. Oznacza to, że znaczny odsetek nastolatków chce pracować w zawodach, które mogą zniknąć lub przejść radykalne zmiany do czasu, gdy ankietowani skończą 30 lat.

"Aż 39 proc. ze wszystkich wymienionych przez uczestników badania zawodów jest zagrożonych automatyzacją w ciągu najbliższych 10-15 lat" - napisano w raporcie.

Na liście dziesięciu najpopularniejszych zawodów wśród dziewcząt znalazły się kolejno: lekarka, nauczycielka, menadżerka, prawniczka, pielęgniarka/położna, psycholożka, projektantka, weterynarka, policjantka i architekta.

Najpopularniejsze zawody wśród dziewcząt TVN24

Chłopcy najczęściej marzą o pracy jako: inżynier, menadżer, lekarz, teleinformatyk, zawodowy sportowiec, nauczyciel, policjant, mechanik, prawnik i architekt.

Najpopularniejsze zawody wśród chłopców TVN24

