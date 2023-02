"To uderzenie gospodarcze w reżim Łukaszenki"

Od piątku od godziny 12 zostaje zawieszony do odwołania ruch na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach. - Zdecydowaliśmy się na ten drastyczny krok, by dać sygnał Łukaszence, że żarty się skończyły - tłumaczy jeden z członków rządu w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Przejście jest jednym z kluczowych. - Uderzamy tam, gdzie najmocniej zaboli, czyli w interesy reżimu - dodał.

Bobrowniki - okno na świat Białorusi

– Zdecydowaliśmy się na ten drastyczny krok, by dać sygnał Łukaszence, że żarty się skończyły. To efekt retorsji nie tylko za wyrok na Andrzeja Poczobuta, ale na wszystkie antypolskie działania Łukaszenki wobec Polaków i naszej historii. Że możemy się posuwać znacznie dalej. Bobrowniki to okno na świat Białorusi z UE – to jedno z najważniejszych, najistotniejszych obok Terespolu przejść granicznych dla tego państwa – nieoficjalnie tłumaczył w "Rz" jeden z członków rządu. I dodał: uderzamy więc tam, gdzie najmocniej zaboli, czyli w interesy reżimu.