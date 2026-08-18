Z kraju Zatrzymania i areszty w sprawie nielegalnego handlu odpadami. Zabezpieczono sztabki złota i samochody Oprac. Wiktor Knowski |

Ministra Paulina Hennig-Kloska komentuje materiał "Superwizjera": firma Elemental Holding była kontrolowana 11 razy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Superwizjer

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Jak informuje KAS przeszukania objęły biura, magazyny, mieszkania prywatne i samochody. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową, m.in. faktury VAT, karty przekazania odpadów i umowy handlowe, a także komputery, telefony, dyski i pendrive’y. Zatrzymano pięć osób podejrzewanych o udział w procederze.

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Nalot w sprawie nielegalnego handlu odpadami

- Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczona została gotówka, ponad 105 tys. zł, ponad 2,7 tys. euro, ponad 1,1 tys. dolarów a także sześć sztabek złota o wadze 100 i 50 gramów. Służby skarbowe zabezpieczyły także dwa samochody o łącznej wartości ok. 100 tys. zł - przekazała rzeczniczka prasowa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.

Dodała, że wspólnie z biegłymi służby dokonały oględzin terenów przemysłowych powiązanych ze spółkami objętymi postępowaniem. Zrobiono tez zdjęcia, pobrano próbki i przeprowadzono nalot fotogrametryczny (przelot drona lub samolotu wyposażonego w profesjonalny aparat lub skaner).

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Prokurator nadzorujący postępowanie złożył do sądu wniosek o areszt dla dwóch podejrzanych, który sąd uwzględnił. - Wobec pozostałych trzech podejrzanych prokurator zastosował dozór policji z obowiązkiem stawiennictwa raz w miesiącu, poręczenie majątkowe w kwocie 20 tys. zł, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami objętymi postanowieniem - wyjaśniła Pasieczyńska.