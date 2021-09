Wzrosła liczba zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Oto najpopularniejsze zawody

W pierwszej połowie tego roku wydano 232 tysiące zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. To o 34 tysiące więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Najwięcej z nich otrzymali kierowcy samochodów ciężarowych i osoby zatrudnione w przemyśle - wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę Personnel Service.

- Pandemia wygenerowała popyt na zawody w sektorach związanych z przemysłem, najmocniej wśród operatorów i monterów maszyn - wskazał, cytowany w komunikacie, prezes Personnel Service Krzysztof Inglot. Zaznaczył, że do 11 tysięcy wzrosło zatrudnienie cudzoziemców na stanowiskach biurowych, a także do około 6,5 tysiąca w zawodach technicznych oraz w grupie specjalistów.

- Te dane napawają optymizmem, ponieważ pokazują, że przedsiębiorcy coraz częściej biorą pod uwagę wykształcenie i kwalifikacje cudzoziemców, zatrudniając ich do pracy na stanowiskach wyższego szczebla - wskazał. Dodał, że pokazuje to również, "jak wiele sektorów naszej gospodarki nie może się obyć bez pracy Ukraińców".

Dodatkowo w pierwszej połowie 2021 roku do ewidencji urzędów pracy wpisano 998 tysięcy oświadczeń o zatrudnieniu pracowników ze Wschodu - o 63 proc. więcej niż przed rokiem, gdy wybuchła pandemia i o 18 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2019 roku.

Zezwolenie na pracę - zawody

Jak przekazano, najwięcej, bo 74 tysiące zezwoleń wydano w grupie zawodów "robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy". To o prawie 5 tysięcy więcej niż w zeszłym roku. Na drugim miejscu znaleźli się pracownicy wykonujący prace proste – wydano dla nich prawie 70 tysięcy zezwoleń w pierwszej połowie 2021 roku. Liczba zezwoleń wzrosła o 10 tysięcy rok do roku. Z kolei w grupie operatorów i monterów maszyn i urządzeń liczba zezwoleń w ciągu roku odnotowała największy wzrost z 40 tysięcy w pierwszej połowie 2020 roku do 54 tysięcy w pierwszej połowie 2021 roku.