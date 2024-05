"Olbrzymia zmiana" dla klientów banków i firm telekomunikacyjnych

"Olbrzymia zmiana"

- To olbrzymia zmiana, szczególnie, że różnego rodzaju instytucje będą odpowiedzialne za to, żeby wprowadzać obowiązki weryfikacji numeru PESEL. Bedą to banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe, telekomunikacyjne, notariusze - wyliczał Gawkowski. Szef resortu cyfryzacji przekazał, że wyłudzanie kredytów w Polsce "to plaga, która z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, cały czas się powiększa". - W Polsce w ostatnim tylko kwartale (wyłudzanie kredytów) wzrosło o ponad 12 procent - mówił. Dodał, że "do próby wyłudzenia kredytu, różnego rodzaju oszustwa finansowego dochodzi średnio co 40 minut". - Nie możemy pozostawić tego tematu z boku - podkreślił. Numer PESEL w aplikacji mObywatel można zastrzec od 17 listopada ubiegłego roku. Możliwość taką dała ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Chodzi m.in. o walkę z wyłudzaniem pieniędzy poprzez zaciąganie np. kredytu na inną osobę bez jej wiedzy i zgody. Banki i firmy telekomunikacyjne miały jednak czas do 1 czerwca na dostosowanie się do nowych przepisów.