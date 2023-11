"Ja już mam swój PESEL zastrzeżony". Nowa usługa od dziś

Od piątku 17 listopada 2023 roku można zastrzec numer PESEL. To rozwiązanie ma ograniczyć skutki kradzieży tożsamości. Jednocześnie - jak zwracają uwagę eksperci - wdrażanie tej usługi jest dwustopniowe. Dopiero od czerwca 2024 roku banki i inne instytucje będą miały prawny obowiązek sprawdzać, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony, zanim na przykład udzielą kredytu. Mogą to jednak zrobić znacznie wcześniej.

- Ja już mam swój PESEL zastrzeżony, (...) to działa. Wiemy, że ten system ma datę wejścia w życie, czyli takiego już rzędowego wymagania weryfikacji tych danych obywateli w tym systemie, dopiero w przyszłym roku - 1 czerwca. Ale już teraz warto to zrobić - mówił na antenie TVN24 Piotr Konieczny z portalu Niebezpiecznik.

Jego zdaniem możliwe jest, że "do czerwca wiele instytucji i firm, które będą korzystały z tego systemu, prawdopodobnie będzie się do niego podłączać". - Jest spora szansa, mam taką nadzieję, że na przykład niektóre banki już za tydzień albo za dwa będą komunikowały klientom: u nas już jesteś dodatkowo chroniony przed tego typu nadużyciami, wyłudzeniami - powiedział.

Dodał też: - To jest coś, o co apelowaliśmy od lat, kiedy opisywaliśmy przypadki wyłudzeń i kradzieży tożsamości. Zresztą taki system w Stanach Zjednoczonych działał, dlatego dziwiło nas, że w Polsce wciąż tego nie ma. Wiele osób z branży finansowej mówiło, że to nigdy nie powstanie, że to jest za trudne. Okazuje się, że powstało, więc trzymamy kciuki, żeby do tego 1 czerwca jak najwięcej instytucji zaczęło z tego korzystać i być może w przyszłości również to wymagane ustawą grono partycypujących organizacji poszerzyło się o szereg innych firm.