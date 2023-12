Z tej możliwości skorzystało już blisko milion osób. Prawniczka apeluje o ostrożność

Już niemal milion osób zastrzegło swój numer PESEL. - Polskim sportem narodowym jest to, że nie czytamy tego, co małym druczkiem, nie czytamy ze zrozumieniem umów, nie weryfikujemy ich z prawnikami czy właśnie lekkomyślnie udostępniamy wiele danych klikając w niebezpieczne linki - podkreśla w rozmowie z biznesową redakcją tvn24.pl Katarzyna Kujawa, prawniczka z kancelarii adwokackiej Rynkowski. - Natomiast musimy pamiętać, że przestępcy, hakerzy są zawsze krok przed nami - przestrzega.

Zastrzeżony PESEL. "Przestępcy, hakerzy są zawsze krok przed nami"

- Polskim sportem narodowym jest to, że nie czytamy tego, co małym druczkiem, nie czytamy ze zrozumieniem umów, nie weryfikujemy ich z prawnikami czy właśnie lekkomyślnie udostępniamy wiele danych klikając w niebezpieczne linki - podkreśla prawniczka.

Zachowanie ostrożności jest ważne z kilku powodów. - Od czerwca 2024 roku banki będą zobowiązane do sprawdzania w bazie czy nasz PESEL jest zastrzeżony. Obecnie nie jest to obligatoryjne - wyjaśnia.

Kiedy zastrzeżenie numeru PESEL nam nie pomoże?

Na to pytanie prawniczka odpowiada, że "zastrzeżenie numeru PESEL nie będzie miało wpływu na to, że jednak ktoś może wykraść nasze dane bankowe i zrobić przelew". - Ustawa mówi, że zabezpieczone są jedynie wypłaty gotówkowe w oddziale banku, i to do trzykrotności minimalnego wynagrodzenia - dodaje.