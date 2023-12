Polacy rzucili się do zastrzegania numeru PESEL. Znamy dane

Zastrzeganie numeru PESEL

Wypłata środków z konta. "Trzykrotność minimalnego wynagrodzenia"

- Jeśli klient będzie miał zastrzeżony PESEL, to nie będzie mógł w ciągu jednego dnia wypłacić w oddziale banku kwoty większej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia (to jest około 12,7 tysięcy złotych w 2024 roku). To ograniczenie zostało wprowadzone, aby chronić osoby, które padają ofiarą przestępstw na przykład tak zwaną metodą na wnuczka, i które wskutek działań oszustów zgłaszają się do banków, aby wypłacić pieniądze – przekazała wiceprezes ZBP.