Zasiłek pogrzebowy dla nowej grupy uprawnionych. Senat skierował projekt do Sejmu

Senat jednogłośnie zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu nowelizacji niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych. Prawo do świadczenia mają zyskać osoby, które pokryły koszty pogrzebu dziecka martwo urodzonego, dla którego sporządzono kartę zgonu, bez względu na czas trwania ciąży.