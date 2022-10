Czy zmieni się kwota zasiłku pogrzebowego? Ministerstwo odpowiada

"Odnosząc się do pytania, czy planowane są działania zmierzające do podwyższenia obowiązującej kwoty zasiłku pogrzebowego informuję, że obecnie w resorcie rodziny i polityki społecznej trwają szczegółowe analizy, dotyczące możliwości zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego" - poinformowano.

Ministerstwo dodał, że chodzi o to, by wysokość zasiłku uwzględniała z jednej strony ponoszone koszty pogrzebu, z drugiej zaś możliwości finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa, zasilającego co roku FUS dotacją uzupełniającą poziom przychodów ze składek do poziomu wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego".