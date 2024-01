Zasiłek pogrzebowy mocno w górę. Padła kwota

czytaj dalej

Podatek minimalny wprowadzono, by firmy nie mogły uniknąć płacenia podatku CIT w Polsce. Chociaż pojawił się w 2021 roku, to ze względu na przesunięcia dopiero w zeznaniu za 2024 rok ma być uwzględniony po raz pierwszy. W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Finansów stwierdziło, że obecnie trwają "wewnętrzne analizy" co do zasad jego funkcjonowania.