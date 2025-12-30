Zmiany w zasiłku opiekuńczym. Rząd przyjął projekt

Zapowiedź nowych zasad L4. Na jakich zasadach będzie można pobierać zasiłek? Źródło: Magazyn Polska i Świat

Deregulacyjny projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa został przygotowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Co w projekcie?

Projekt przewiduje wprowadzenie możliwości przesyłania przez płatników składek oraz biura rachunkowe wniosków o zasiłek opiekuńczy do ZUS w postaci elektronicznej. Również płatnicy składek, którzy są płatnikami zasiłków, będą mogli je wypłacać na podstawie wniosku złożonego w postaci elektronicznej.

Jak podkreślono w rządowej informacji, nowe rozwiązanie likwiduje problem tzw. podwójnej ścieżki, w której część dokumentów do ZUS można przekazać elektronicznie, a część wyłącznie papierowo.

"Dzięki zmianom dokumenty stanowiące podstawę do wypłaty zasiłku będzie można przekazać szybciej i w jednym, spójnym procesie" - przekazano.

Możliwość pobierania zasiłków na podstawie e-dokumentu

Deregulacja zakłada również, że płatnicy składek, którzy są płatnikami zasiłków, będą mogli je wypłacać na podstawie dokumentu złożonego w postaci elektronicznej.

MRPiPS w oddzielnym komunikacie wyjaśniło, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty, które zwykle przekazywane są przez płatników jako komplet stanowiący podstawę do ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego, muszą być przekazywane oddzielnie.

"Zaświadczenie płatnika składek (Z-3) może być przekazane w formie elektronicznej przez PUE ZUS, natomiast wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A/Z-15B) pracownika złożony za pośrednictwem pracodawcy musi być złożony w oryginale (w formie papierowej) do ZUS, czyli bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo wysłany w formie przesyłki listowej" - przekazał resort.

Również wtedy, gdy płatnicy składek sami wypłacają zasiłki, ubezpieczeni nie mogą obecnie elektronicznie przekazywać do nich wniosków o zasiłek opiekuńczy.

