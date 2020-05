Wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Senat przegłosował poprawkę

Senat w nocy ze środy na czwartek przegłosował dodanie poprawki podwyższającej zasiłek dla bezrobotnych do 1800 złotych, to element zmian wprowadzonych podczas prac nad trzecim pakietem antykryzysowym. Poparcie uzyskały też zmiany dotyczące dodatkowych zasiłków opiekuńczych oraz zwolnień z podatku od spadków i darowizn.

Za podjęciem uchwały w sprawie nowelizacji tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 głosowało 95 senatorów, jeden wstrzymał się od głosu. Projekt zostanie teraz skierowany do prac w Sejmie.

Przyjęte poprawki

Podczas nocnych prac Senat zdecydował o zgłoszeniu poprawki do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zakłada podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1800 zł oraz zmianę zasad przyznawania go osobom, które pracowały w innym kraju UE.

Poparcie uzyskała też poprawka dotycząca dodatkowych zasiłków opiekuńczych oraz poprawka dotycząca zwolnienia przedsiębiorców jednoosobowych ze składek na ZUS za kwiecień i maj 2020 r. i ich zwrotu, jeśli zostały opłacone. Senat zaproponował też zmianę w przepisie, który przewiduje ulgę w składkach na ZUS dla osób samozatrudnionych, które w lutym uzyskali dochody do 7 tysięcy złotych. Zgodnie z poprawką Senatu "luty 2020 roku", który jest miesiącem odniesienia, ma być zastąpiony "pierwszym miesiącem, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek".

Senat przyjął także poprawkę, która wprowadza zwolnienia w podatku od spadków i darowizn oraz w CIT związane z nabyciem w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przeznaczonych na zakup wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej itp. przeznaczonych m.in. dla podmiotów leczniczych. Przewiduje ona także odpowiednie zwolnienie z VAT, w określonych sytuacjach.

Inna przegłosowana przez Senat poprawka zakłada objęcie pomocą "covidowską" sezonowych pracowników branży turystycznej. Przegłosowano także poprawkę, która mówi, że wpłaty na rzecz Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej stanowiłyby koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych.

Prace nad zasiłkiem dla bezrobotnych

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed został zapytany w środę w Polskim Radiu 24 o zapowiadany wzrost zasiłku dla bezrobotnych. Odparł, że prace nad tym pomysłem trwają. - Nie wiadomo, jaka będzie jego ostateczna wysokość, ani czy będzie to (wzrost) tylko na czas epidemii czy już na stałe - powiedział. Podkreślił jednocześnie, że na pewno kwota tego świadczenia nie będzie przewyższała kwoty płacy minimalnej.

- Myślę, że lipiec lub czerwiec to te miesiące, kiedy możemy rozważać wprowadzenie wyższego zasiłku dla bezrobotnych - zaznaczył wiceminister.

Zwrócił również uwagę, że obecnie liczba bezrobotnych w Polsce nie przekroczyła miliona osób. Dodał też, że póki co, dane dotyczące wzrostu bezrobocia w kwietniu są pozytywne, bo wzrost o 0,3 proc., do 5,7 proc., to dobre dane. Przyznał jednak, że fala zwolnień jest wciąż przed nami.

Jeszcze w kwietniu na ten temat wypowiadała się wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, która mówiła wtedy, że będzie proponować rządowi podwyżkę zasiłku dla bezrobotnych do ok. połowy płacy minimalnej, czyli ok. 1200-1300 zł brutto.

Obecnie przez pierwsze trzy miesiące bezrobotny, który ma od 5 do 20 lat stażu pracy, otrzymuje zasiłek w wysokości 861,40 zł brutto (741,87 zł netto).

Autor:kris