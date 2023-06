Zasiłek dla bezrobotnych w górę

Kwota zasiłku dla bezrobotnych od czerwca 2023 roku wzrosła o nawet 368 złotych na rękę. Wysokość świadczenia zależy od stażu pracy i okresu, przez jaki jest ono pobierane.

Kwota zasiłku dla bezrobotnych jest ustalana na czas od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Od czerwca wysokość świadczenia ulega zmianie i podlega waloryzacji.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2023?

Obecnie obowiązującą wysokość zasiłku określiło obwieszczenie ministra rodziny i polityki społecznej z 2 maja 2023 r. (M.P. 2023 poz. 496). To, ile dostanie osoba, która straciła pracę, zależy od długości jej stażu pracy.

Osoby, które przepracowały mniej niż pięć lat otrzymają od 1 czerwca 1 193,60 zł brutto (1 086,18 złotych netto) w pierwszych trzeci miesiącach i 937,30 zł brutto (852,94 zł netto) w późniejszym okresie. To podwyżka o odpowiednio prawie 231 złotych i 172 złote "na rękę" względem świadczenia, które przysługiwało osobie bezrobotnej do 31 maja. Jest to 80 proc. zasiłku podstawowego.

Pełna kwota zasiłku przysługuje natomiast osobom, które pracowały od pięciu do 20 lat. 100 proc. zasiłku podstawowego od 1 czerwca 2023 roku wyniesie 1 491,90 zł brutto (1 357,63 zł netto) w trzech pierwszych miesiącach. W kolejnych miesiącach świadczenie obniży się do 1 171,60 zł brutto (1 066,16 zł netto). Oznacza to, że świadczenie dla osób z takim stażem pracy wzrośnie o 299 złotych i odpowiednio 225 złotych netto.

Jeszcze wyższy zasiłek przysługuje osobom z najdłuższym, ponad 20 letnim, stażem pracy. Takie osoby mogą liczyć na 120 proc. podstawowej kwoty zasiłku. Od czerwca 2023 roku jest to, w pierwszych trzech miesiącach, 1 790,30 zł brutto (1 629,17 zł netto). Następnie kwota zasiłku obniża się do 1 406,00 zł brutto (1 279,46 zł netto). Podwyżka względem kwoty obowiązującej do końca maja wyniesie zatem 368 i 297 złotych "na rękę".

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Podstawą do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest rejestracja w urzędzie pracy. Aby móc to zrobić, trzeba być oczywiście osobą bezrobotną, czyli niezwiązaną stosunkiem pracy w żadnym wymiarze - na umowę zlecenie, o dzieło, prowadzeniem własnej działalności gospodarczej ani umową o pracę.

Kolejnym warunkiem, który należy spełnić w celu otrzymania zasiłku dla bezrobotnego, jest udowodnienie, że przez minimum rok w przeciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy było się zatrudnionym i otrzymywało się co najmniej minimalne wynagrodzenie. W okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni.

Jak długo przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Osoba bezrobotna może pobierać zasiłek w okresie od 6 do 12 miesięcy. Maksymalny czas korzystania z zasiłku dla bezrobotnych jest uzależniony od stopy bezrobocia na obszarze zamieszkiwanym przez osobę bezrobotną.

Jeśli stopa bezrobocia na tym obszarze nie przekraczała 150 proc. krajowej stropy bezrobocia, osoba bezrobotna ma prawo pobierać zasiłek przez okres 6 miesięcy. Jeżeli stopa bezrobocia przekraczała 150 proc., wówczas możliwy czas pobierania zasiłku wydłuża się do 12 miesięcy.

Autor:mp/dap

Źródło: TVN24 Biznes