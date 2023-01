Zasiłek dla bezrobotnych w 2023 roku. Ile wynosi i komu przysługuje?

Zasiłek dla bezrobotnych, czyli tak zwana "kuroniówka", to świadczenie przyznawane osobom zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy. Podstawowa kwota zasiłku w 2023 roku wynosi 1304,10 zł przez pierwsze trzy miesiące jego pobierania oraz 1024,10 zł przez pozostały okres posiadania do niego prawa. Aby bezrobotny miał prawo do zasiłku, musi jednak spełniać kilka warunków.