Z kraju Zarzuty dla członków zarządu. Szkoda ma sięgać 94 milionów złotych Oprac. Wiktor Knowski |

Sytuacja gospodarcza oczami Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Podejrzanym zarzucono m.in. doprowadzenie w latach 2018 - 2023 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie około 94 mln zł szeregu osób inwestujących w produkty finansowe spółki Aforti Holding S.A., poprzez wprowadzenie w błąd pokrzywdzonych co do możliwości odzyskania zainwestowanych przez nich środków oraz osiągnięcia realnych zysków w tym m.in. poprzez sporządzanie nierzetelnych sprawozdań finansowych spółki i kreowanie fałszywie pozytywnego obrazu o sytuacji majątkowej Aforti Holding S.A." - napisano w komunikacie prokuratury.

Podejrzanym grozi 25 lat więzienia.

Zarzuty wobec Aforti Holding

"W toku prowadzonego postępowania prokurator ustalił, że podmioty z grupy Aforti Holding S.A. w latach 2018 - 2023 zawarły kilka tysięcy umów z inwestorami na zakup oferowanych produktów w postaci obligacji, weksli inwestycyjnych, pożyczek i akcji. Pomimo upływu terminów zawartych w umowach jako kończących zobowiązanie, w większości przypadków spółka nie wywiązała się ze zwrotu klientom kapitału i wypłaty odsetek" - przekazały służby.

Ponadto spółka miała składać nierzetelne sprawozdania finansowe.

Zarzuty dla członków zarządu spółki Aforti Holding S.A. - szkoda w wysokości 94 milionów złotychhttps://t.co/cCtmBKLHi8 — Prokuratura Regionalna w Warszawie (@Prok_Regio_Waw) October 19, 2026 Rozwiń

Według informacji przekazanych przez prokuraturę wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 3 mln zł.

Spółka Aforti Holding zadebiutowała na rynku NewConnect w 2011 roku. Przez lata kontrolowała grupę kapitałową zajmującą się m.in. wymianą walut online, faktoringiem, pożyczkami oraz windykacją.

Przesłaliśmy prośbę o komentarz do Aforti Holding. Na odpowiedź czekamy.