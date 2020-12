Szkody na ponad 440 milionów złotych. Są zatrzymani

Działania przestępców

"Materiał zebrany przez CBA wskazuje, że podejrzani pracowali – w tym na funkcjach kierowniczych - w spółkach, m.in. zarejestrowanych na terenie Niemiec i Wielkiej Brytanii, zajmujących się fikcyjnym obrotem olejem smarowym. Produkt kupowano w ramach funkcjonowania tzw. karuzeli podatkowej – olej najpierw był kupowany przez podmioty zagraniczne od podmiotu krajowego, a następnie sprowadzano go z powrotem na teren RP" - podano.

"W efekcie tego działania wytworzono dokumentację, która posłużyła do uszczuplania podatku VAT oraz podatku akcyzowego na kwotę około 308 mln zł" - czytamy w komunikacie. Zaznaczono przy tym, że są to kolejne zatrzymania w tej sprawie, a do tej pory zarzuty usłyszało w niej 120 osób.