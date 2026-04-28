Będą nowe przepisy o zapasach ropy. Ruszyły prace resortu

ropa naftowa
Ropa i paliwa w Polsce w 2025 r.
Źródło: TVN24
Ministerstwo Energii przygotowuje nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Celem zmian jest uszczelnienie obowiązującego systemu oraz wzmocnienie roli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

"Celem projektu ustawy jest uporządkowanie oraz zwiększenie przejrzystości, przewidywalności i proporcjonalności regulacji związanych z tworzeniem i utrzymywaniem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw" - napisano w wykazie.

Odpowiedź na postulaty rynku

Według Ministerstwa Energii, które jest wnioskodawcą projektu, planowane zmiany mają być odpowiedzią na postulaty uczestników rynku ropy naftowej i paliw. Dotyczyły one w szczególności doprecyzowania zasad powstawania obowiązku tworzenia zapasów obowiązkowych i realizacji obowiązku ich utrzymywania, a także uszczelnienia mechanizmów wychodzenia z systemu zapasów interwencyjnych oraz zwiększenia roli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) w tym systemie.

Wśród zaproponowanych rozwiązań jest między innymi wydłużenie okresu utrzymywania zapasów obowiązkowych przez przedsiębiorców zobowiązanych, którzy zawieszają lub kończą działalność na rynku paliwowym. Projekt przewiduje, że będą oni mogli zwrócić się do RARS o odkupienie paliw utrzymywanych jako zapasy obowiązkowe. Chodzi o ochronę systemu zapasów interwencyjnych przed nagłymi zmianami.

Inne proponowane rozwiązanie to mechanizm zapobiegający zakończeniu działalności przez przedsiębiorców zobowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych przed rozliczeniem potencjalnych należności i wierzytelności względem RARS.

Zgodnie z wpisem planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to drugi kwartał tego roku.

Walka z mechanizmem "trójpolówki"

O zmiany w przepisach dotyczących zapasów interwencyjnych apelowała niedawno Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN). W raporcie dotyczącym rynku paliw w 2025 r. organizacja zidentyfikowała tak zwany mechanizm "trójpolówki" - czyli praktyki cyklicznego wchodzenia i wychodzenia podmiotów z systemu obowiązkowych zapasów ropy i paliw w celu czasowego uniknięcia lub istotnego obniżenia obowiązku utrzymywania zapasów interwencyjnych.

"W efekcie te same wolumeny paliw krążą między różnymi podmiotami lub strukturami prawnymi, a realne obciążenie zapasowe jest nierównomiernie rozłożone, co podważa stabilność systemu bezpieczeństwa paliwowego i prowadzi do przerzucania kosztów na podmioty działające w sposób ciągły i zgodny z celem ustawy" - wskazała POPiHN.

System zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw w Polsce obejmuje zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, tworzone i utrzymywane przez producentów i handlowców i zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw, tworzone i utrzymywane przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica