Będą nowe przepisy o zapasach ropy. Ruszyły prace resortu

"Celem projektu ustawy jest uporządkowanie oraz zwiększenie przejrzystości, przewidywalności i proporcjonalności regulacji związanych z tworzeniem i utrzymywaniem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw" - napisano w wykazie.

Odpowiedź na postulaty rynku

Według Ministerstwa Energii, które jest wnioskodawcą projektu, planowane zmiany mają być odpowiedzią na postulaty uczestników rynku ropy naftowej i paliw. Dotyczyły one w szczególności doprecyzowania zasad powstawania obowiązku tworzenia zapasów obowiązkowych i realizacji obowiązku ich utrzymywania, a także uszczelnienia mechanizmów wychodzenia z systemu zapasów interwencyjnych oraz zwiększenia roli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) w tym systemie.

Wśród zaproponowanych rozwiązań jest między innymi wydłużenie okresu utrzymywania zapasów obowiązkowych przez przedsiębiorców zobowiązanych, którzy zawieszają lub kończą działalność na rynku paliwowym. Projekt przewiduje, że będą oni mogli zwrócić się do RARS o odkupienie paliw utrzymywanych jako zapasy obowiązkowe. Chodzi o ochronę systemu zapasów interwencyjnych przed nagłymi zmianami.

Inne proponowane rozwiązanie to mechanizm zapobiegający zakończeniu działalności przez przedsiębiorców zobowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych przed rozliczeniem potencjalnych należności i wierzytelności względem RARS.

Zgodnie z wpisem planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to drugi kwartał tego roku.

Walka z mechanizmem "trójpolówki"

O zmiany w przepisach dotyczących zapasów interwencyjnych apelowała niedawno Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN). W raporcie dotyczącym rynku paliw w 2025 r. organizacja zidentyfikowała tak zwany mechanizm "trójpolówki" - czyli praktyki cyklicznego wchodzenia i wychodzenia podmiotów z systemu obowiązkowych zapasów ropy i paliw w celu czasowego uniknięcia lub istotnego obniżenia obowiązku utrzymywania zapasów interwencyjnych.

"W efekcie te same wolumeny paliw krążą między różnymi podmiotami lub strukturami prawnymi, a realne obciążenie zapasowe jest nierównomiernie rozłożone, co podważa stabilność systemu bezpieczeństwa paliwowego i prowadzi do przerzucania kosztów na podmioty działające w sposób ciągły i zgodny z celem ustawy" - wskazała POPiHN.

System zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw w Polsce obejmuje zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, tworzone i utrzymywane przez producentów i handlowców i zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw, tworzone i utrzymywane przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

