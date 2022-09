Fala bankructw w handlu. Tak dużych zmian nie było od lat

czytaj dalej

We wtorek ponownie wystąpiły utrudnienia w dostępie do sklepu internetowego Polskiej Grupy Górniczej. To za jego pośrednictwem jest sprzedawany węgiel. Reporter TVN24 Adrian Zaborowski potrzebował prawie godzinę, aby dostać się na stronę e-sklepu jednak wówczas żaden z towarów nie był już dostępny do nabycia.