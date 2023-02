Szansa na tańszy prąd. Fala wniosków

By skorzystać z podwyższonych limitów zamrożenia cen prądu należy złożyć dodatkowe oświadczenie. Tauron poinformował, że do tej pory dokonało tego ponad 430 tysięcy jego klientów. Firma przypomina, kto ma prawo ubiegania się o niższe ceny energii elektrycznej i zachęca do składania wniosku przez internet.

Specjalne oświadczenia do końca czerwca br. powinni złożyć klienci firm energetycznych chcący korzystać z podwyższonych limitów zamrożenia cen. Są to m.in. rolnicy, posiadacze Kart Dużej Rodziny oraz gospodarstwa domowe z osobami z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. To efekt wprowadzonej w październiku tak zwanej tarczy solidarnościowej.

Ma ona chronić polskie rodziny przed gwałtownymi wzrostami cen za energię elektryczną. Zakłada utrzymanie stałej ceny dla rocznego zużycia dla następujących poziomów:

do 2000 kWh dla gospodarstw domowych; do 2600 kWh dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami; do 3000 kWh dla gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny.

W przypadku gospodarstw domowych, których limit zużycia wynosi do 2000 kWh, nie trzeba robić nic. Jednak osoby z wymienionej wcześniej grup muszą złożyć dodatkowe oświadczenie - osobiście lub przez internet. Wzór pisma dostępny jest na stronach internetowych sprzedawców energii, m.in. E.ON, Taurona, PGE, Energi i Enei. Dokument trzeba wysłać do 30 czerwca 2023.

Zamrożenie cen. Wzmożony napływ klientów

– W Tauronie najwygodniejszą metodą złożenia oświadczenia jest internet. Klienci, którzy chcą skorzystać z rozwiązań tarczy solidarnościowej, nie muszą umawiać się na wizytę w punkcie obsługi klienta – wyjaśnił w piątek rzecznik Taurona Łukasz Zimnoch. W ostatnim czasie punkty obsługi klienta Taurona notują wzmożony napływ klientów chcących złożyć takie oświadczenia – stąd m.in. przypomnienie, że można to zrobić także zdalnie, przez internet. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronach internetowych spółki.

W ubiegłym roku jedna trzecia klientów Taurona wybrała do załatwiania swoich spraw kanały online, ponad połowa - telefon, 9 proc. punkty obsługi klienta, a 5 proc. korespondencję pocztową.

Zamrożenie cen prądu. Wniosek złożysz też przez mObywatel

Oświadczenie dot. zwiększenia limitu na energię elektryczną można złożyć również poprzez rządową aplikację mObywatel. Wystarczy zalogować się do niej, kliknąć opcję (kafelek) "Złóż wniosek", a następnie wybrać z listy wniosków i oświadczeń interesujący użytkownika wniosek.

Aplikacja przeprowadzi każdego przez wszystkie etapy składania oświadczenia i automatycznie uzupełni niektóre dane osoby składającej dokument.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:JW/dap

Źródło: PAP