Koszt mrożenia cen prądu. Resort podaje szacunki

Mrożenie cen prądu - mniejszy koszt

"Mija rok, odkąd Sejm przyjął ustawę o mrożeniu cen energii w 2023 r. do określonych poziomów jego zużycia oraz ustawę wprowadzającą cenę maksymalną przy sprzedaży energii. Jak wynika z danych udostępnionych redakcji 'Rzeczpospolitej' przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, koszty tej pierwszej ustawy w latach 2023-2025 wyniosą 23,2 mld zł. W samym bieżącym roku będzie to 17 mld zł, a w latach 2024-2025 ok. 6,2 mld zł. Są to wydatki już po ostatniej nowelizacji, która podwyższyła objęty mrożeniem limit zużycia energii dla gospodarstw domowych z 2 MWh do 3 MWh" – informuje "Rz".