Zamrożenie cen energii. Rządowy projekt nie przeszedł

W Sejmie odbyła się dyskusja nad projektami zamrożenia cen energii, gazu i ciepła. Rządowym i grupy posłów demokratycznej opozycji. Sejm zagłosował za przekazaniem projektu opozycji do dalszych prac. Rządowy został odrzucony.

Obydwa projekty zakładały zamrożenie cen energii w przyszłym roku. Przeciwko wnioskowi o odrzucenie poselskiego projektu było 239 posłów, 177 było za, a 17 wstrzymało się od głosu. Natomiast odrzucenie projektu rządowego poparło 239 posłów, przeciw było 178, a 16 wstrzymało się.

Sejmowe komisje energii, klimatu i aktywów oraz finansów publicznych mają zająć się poselskim projektem jeszcze w środę.

Zamrożenie cen, projekt dotychczasowej opozycji

Projekt opozycji, po autopoprawkach, zakłada zamrożenie cen energii na okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku. Z pierwotnej propozycji zniknęły regulacje dotyczące farm wiatrowych, które wzbudziły duże kontrowersje.

We wtorek wieczorem na stronach Sejmu pojawiła się informacja o wniesieniu autopoprawki do projektu ustawy posłów KO i Polski 2050-TD, mającej na celu wsparcie odbiorców prądu, gazu i ciepła. Autopoprawkę do projektu złożył klub Koalicji Obywatelskiej.

Z autopoprawki wynika, że wykreśla ona z pierwotnego projektu ustawy dotyczącej wsparcia odbiorców energii, wszystkie przepisy dotyczące elektrowni wiatrowych. Chodzi m.in. o przepisy dotyczące minimalnej odległości wiatraków od zabudowań (według pierwotnego projektu było to minimum 300 metrów), tego, że inwestycje w elektrownie wiatrowe miały stać się inwestycjami celu publicznego oraz inwestycjami strategicznymi. Wykreślono także zapisy dotyczące ułatwień w zmianach planów zagospodarowania przestrzennego w związku z budową wiatraków. Celem autopoprawki jest również wykreślenie przepisów umożliwiających zamianę opłaty na rzecz gminy od inwestorów na dostawy energii z wiatraków.

Wiatraki i wybory

- Od nowego roku Polakom grożą wzrosty cen energii o 76 procent, gazu o 48 procent, a ciepła - w zależności od źródła - od 31 do 196 procent. To jest niebezpieczeństwo ekonomiczne, na które narażacie obywateli zostawiając rząd i przekazując go w ręce kolejnej władzy. Również jednostki samorządu są w podobnej sytuacji - wskazała posłanka Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050-TD.

Posłanka wyjaśniła, dlaczego KO i Polska 2050-TD wycofują się z części zapisów dotyczących wiatraków. - Nie możemy pozwolić na to, by dać pretekst prezydentowi Dudzie, by zawetował ustawę (...), bo wtedy Polscy zapłaciliby więcej za swoje rachunki za energię elektryczną, za gaz i ciepło. Dobro Polek i Polaków jest dla nas najważniejsze - podkreśliła posłanka. - W przeciwieństwie do was odbudujemy suwerenność energetyczną Polski - zaznaczyła. Zacytowała też dane z raportu think tanku Forum Energii.

- W ubiegłym roku na importowane paliwa kopalne wydaliśmy 193 mld zł , przez ostatnie 10 lat - 964 mld zł. 594 mld zł trafiło do budżetu Rosji. Czyje interesy na tej sali reprezentują ludzie, którzy chcą dalej wstrzymać transformację energetyczną w naszym kraju? - pytała posłanka w Sejmie.

Po zejściu z mównicy sejmowej posłanka otrzymała bukiet kwiatów, słychać też było okrzyki "brawo!". Jednak inni posłowie krzyczeli "hańba!"

Paulina Hennig-Kloska dostała od kolegów i koleżanek z klubu w Sejmie kwiaty TVN24

Szef komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych Marek Suski (PiS) zwrócił uwagę na zapisaną w obu projektach kwestię ochrony obywateli - na cały rok 2024 i na pół roku. Zdaniem Suskiego "chodzi o to, że w połowie roku odbędą się wybory samorządowe oraz wybory do Parlamentu Europejskiego". - I do tego czasu koalicja nie chce zrzucić ciężaru na naszych obywateli, stąd też do wyborów będzie lajtowo, a potem (...) prąd będzie mógł być kilkakrotnie droższy - ocenił.

Suski powiedział też, że "jeżeli chodzi o uderzenie w małe firmy, to jest to powód, dla którego zgłaszamy wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu tego lobbystycznego projektu, bo mimo usunięcia niektórych wad, bardzo wiele wad nadal pozostaje". - Dajemy szansę Sejmowi, posłom ze wszystkich opcji, którzy mówią, że chcą dbać o kieszenie naszych rodaków, aby poparli nasz projekt, a byli za odrzuceniem tego złego projektu, który naprawdę przenosi obciążenia na naszych obywateli, ale już po wyborach do Parlamentu Europejskiego i rad gmin i powiatów - dodał.

Koszty zamrożenia cen energii

W poselskim projekcie zapisano, że koszt działań osłonowych wyniesie 16,5 mld zł przez pół roku. Jako źródło finansowania wskazano Fundusz COVID-19, który będzie zasilany z gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r. oraz innymi środkami.

Odrzucony przez Sejm w pierwszym czytaniu projekt rządu Mateusza Morawieckiego zakładał przedłużenie na cały 2024 r. obecnych rozwiązań kosztem ok. 31 mld zł.

Autor:JW/ams

Źródło: TVN24 Biznes