Zamiast 800, dostali 500 plus. Premier komentuje

Chce uspokoić rodziców, którzy sygnalizowali swój niepokój, że wszyscy bez wyjątku, w trybie bardzo pilnym, otrzymają wyrównanie, jeżeli doszło do jakiegoś urzędniczego nieporozumienia - powiedział na konferencji prasowej premier Donald Tusk, odnosząc się do tego, że niektórzy rodzice otrzymali świadczenie na dziecko w niższej kwocie.

Szef rządu na konferencji prasowej odniósł się do doniesień medialnych na temat problemów niektórych rodziców, którzy otrzymali świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł, a nie 800 zł.

Premier: rodzice otrzymają wyjaśnienie

- Będę oczekiwał jeszcze bardziej szczegółowych informacji od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z wypłatami 800 plus - mówił Tusk.

- W bardzo nielicznych przypadkach na szczęście, ale okazało się, że rodzice otrzymali 500 złotych zamiast 800 złotych ze względu na różne urzędnicze przeszkody - mówił. Zapewnił, że "każda bez wyjątku rodzina otrzyma 800 plus w pełnym wymiarze, jeżeli należy się to świadczenie".

- Chce uspokoić rodziców, którzy sygnalizowali swój niepokój, że wszyscy bez wyjątku, w trybie bardzo pilnym, otrzymają wyrównanie, jeżeli doszło do jakiegoś urzędniczego nieporozumienia - zapewniał.

Podkreślał, że "nawet jeżeli jest to jeden przypadek, to musi być to wyjaśnione".

Stwierdził, że to co usłyszał od przedstawicieli ZUS-u "go nie satysfakcjonuje". - Proszę o precyzyjne wyjaśnienia, czy na pewno, dlaczego i jak doszło do tych pojedynczych, ale jednak, przypadków, gdzie wypłacono stare świadczenie w wysokości 500 złotych - mówił.

Niższe wypłaty

Sprawę niższych świadczeń jako pierwszy opisał dziennik "Fakt". W artykule w tej gazecie zwrócono uwagę, że niektórzy rodzice wciąż dostają świadczenie w kwocie 500 złotych.

Jak wyjaśniało "Faktowi" biuro prasowe ZUS, 500 plus wypłacane jest, kiedy prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. "Dzieje się tak w sytuacji, kiedy rodzic np. przez przypadek po raz drugi złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na to samo dziecko. Może też tak być, kiedy wnioski o świadczenie na to samo dziecko złożą rodzice, którzy są np. w trakcie sprawy rozwodowej. ZUS wtedy musi wyjaśnić, do kogo powinna trafić wypłata. By jednak nie pozostawiać pieniędzy, rodzic wtedy otrzymuje 500 zł zamiast 800 zł – prawo na to pozwala" - czytamy w artykule.

"Co w takiej sytuacji zrobić? Czy trzeba składać nowy wniosek? Nie. Trzeba czekać, ZUS wyrówna świadczenie do 800 zł w terminie do 29 lutego i już co miesiąc będzie wypłacać 800 zł na każde dziecko" - napisano w gazecie.

Rządowy program Rodzina 500 plus działa od 1 kwietnia 2016 r. W jego ramach rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługiwało świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość tego świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.

