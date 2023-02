Duża firma odzieżowa zwalnia. "Kilkaset" miejsc pracy do likwidacji

czytaj dalej

Senacka komisja budżetu i finansów poparła we wtorek poprawkę do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, rozszerzającą grupę firm uprawnionych do tańszego gazu dla piekarni (200,17 zł za MWh). Jakie dodatkowe podmioty będą mogły z oferty skorzystać?