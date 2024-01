Bank centralny kupuje więcej złota. "Zakupy jak jest okazja, po korzystnych cenach"

- Posiadamy 360 ton złota, co odpowiada ok. 13 proc. rezerw dewizowych - stwierdził prezes NBP.

Glapiński zapowiada dalsze zakupy

- Zarekomendowałem zarządowi, a zarząd podjął decyzje, że powinniśmy zmierzać do sytuacji, w której złoto będzie stanowić ok. 20 proc. rezerw dewizowych - stwierdził Adam Glapiński. - Kraje bogate, kraje bezpieczne, mają ok. 20 proc. rezerw walutowych w złocie i my też powinniśmy tyle mieć - dodał.