Zakupy w Poniedziałek Wielkanocny. Są wyjątki

W Poniedziałek Wielkanocny obowiązują takie same zasady działalności handlowej, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu.

Ustawa z zakazem handlu w niedziele i święta obowiązuje od 1 marca 2018 roku. Przepisy przewidują katalog 32 wyłączeń. Zakaz handlu od momentu wprowadzenia przepisów nie dotyczy tych sklepów pod warunkiem, że sprzedaż w nich właściciel prowadzi "we własnym imieniu i na własny rachunek", czyli w praktyce - stanie za kasą.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku sklepów franczyzowych Carrefour Express. "W przypadku sklepów franczyzowych, właściciele sami ustalają dni i godziny, w których sklepy są otwarte. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o godzinach otwarcia, które będą dostępne w każdym ze sklepów" - wskazało biuro prasowe Carrefour.

Wtorek 6 kwietnia to normalny dzień pracy. Dlatego większe sklepy spożywcze, co do zasady, powinny być już otwarte w standardowych godzinach.