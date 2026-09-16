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Z kraju

Gdzie najtaniej, gdzie najdrożej. Ranking cen w sieciach handlowych

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ZAKUPY KOSZYK
Inflacja w sierpniu 2026
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Za koszyk zakupowy w sierpniu trzeba było zapłacić średnio 319,45 złotych. Różnica między najtańszą a najdroższą siecią wynosiła ponad 70 złotych - wynika z opublikowanego w środę raportu ASM Sales Force Agency. Podwyżki zaobserwowano w większości sieci.

Najtańszą siecią w sierpniu pozostało Auchan, gdzie średni koszt analizowanego zestawu produktów wyniósł 266,48 zł (o 1,82 zł więcej niż w lipcu br.). Średnia wartość koszyka w drugiej i trzeciej sieci rankingu była wyższa odpowiednio o 30,33 zł (Makro Cash & Carry) oraz o 39,55 zł (Selgros Cash & Carry). Najdroższe zakupy w sierpniu można było zrobić z kolei w sieci Netto (koszyk kosztował w niej 338,81 zł). Jak wyliczono, różnica pomiędzy najtańszą a najdroższą wartością koszyka w analizowanych sieciach handlowych wyniosła 27,15 proc.

W raporcie dodano, że ponownie najtańsze zakupy można było zrobić w sklepach typu Cash & Carry (301,42 zł), następnie w hipermarketach (312,40 zł) i supermarketach (325,27 zł), a najdroższe w dyskontach (331,14 zł).

Koniec serii spadków cen w sklepach

Jak zaznaczono w raporcie, po spadku odnotowanym w lipcu, w sierpniu średnia wartość koszyka zakupowego objętego badaniem ponownie wzrosła w ujęciu rocznym.

"Sierpień przerwał krótką serię spadków - koszyk podstawowych produktów FMCG znów jest droższy niż przed rokiem, choć skala tej podwyżki, 0,58 proc. w skali rocznej, pozostaje nieporównywalnie niższa od ogólnej inflacji konsumenckiej. Wynik ten pokazuje, że konkurencja cenowa w najczęściej kupowanych kategoriach wciąż tłumi presję kosztową skuteczniej niż w pozostałych składnikach koszyka CPI" - wskazał w raporcie Kamil Kruk z ASM SFA.

Drożej w większości sklepów

W raporcie zaznaczono, że za koszyk składający się z najtańszych produktów zaraportowanych we wszystkich lokalizacjach badanych sieci zapłacić trzeba było 229,54 zł (więcej o 4,96 zł niż w lipcu). Przyjmując najwyższe ceny koszyka - kosztowałby 385,20 zł (więcej o 3,77 zł niż w lipcu). Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w sierpniu 2026 r. wyniosła tym samym 155,66 zł, czyli była o 1,19 zł niższa niż w lipcu.

Z danych wynika, że w sierpniu wzrost cen rok do roku odnotowano w 9 z 13 sieci, a rozpiętość wyników sięga od 8,57 proc. wzrostu w E.Leclerc do 7,01 proc. spadku w Auchan. Względem lipca odnotowano wzrosty w ośmiu sieciach, a w pięciu ceny badanych produktów były niższe. Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego odnotowano w sieci POLOmarket (6,9 proc.), natomiast największy spadek w sklepach Aldi (4,47 proc.). Tylko w dwóch sieciach średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła mniej niż 300 zł.

Badanie cen w sieciach handlowych

W badaniu przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły: nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe i inne. ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych, zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Porównano ceny analogicznych produktów tych samych marek i o tych samych gramaturach.

Źródło: PAP
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Tagi:
cenySklepInflacja
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