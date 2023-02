Kup teraz i zapłać później. Firmy pobrały prawie 1,7 miliona raportów o potencjalnych klientach

- Spora grupa dłużników, to tzw. multidłużnicy, czyli osoby które mają trzech i więcej wierzycieli, a ich zaległości sięgają niekiedy kilkudziesięciu tysięcy złotych - dodał Łącki. Zwrócił uwagę, że rosnąca popularność zakupów z odroczonym terminem płatności to z jednej strony szansa na zwiększenie sprzedaży, bo części klientów łatwiej sfinansować zakup, kiedy mogą go opłacić z opóźnieniem, a z drugiej - ryzyko.

Polacy nie podchodzą do zadłużania rozsądnie?

- Nie sprawdza, czy ich na taki zakup stać, bo na przykład mają już kilka kredytów do spłaty poza comiesięcznymi rachunkami za mieszkanie, telefon. Dlatego ważna jest weryfikacja potencjalnych kupujących - wyjaśnił. - Nie tylko dlatego, że chroni to przed stratami operatorów takich płatności, ale też ich klientów przed kłopotami, bo długi trzeba będzie oddać - przestrzegł Łącki. Odroczona płatność (BNPL – z ang. buy now, pay later, czyli "kup teraz, zapłać później") to rozwiązanie, które pozwala klientowi nabyć wybrany produkt, a zapłacić za niego w późniejszym terminie, np. po 30 dniach.