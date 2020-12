Jak zmieniły się ceny przez rok? Porównujemy świąteczne koszyki

Okazało się, że kilogram pomidorów zdrożał z 6,99 zł do 8,70 zł (+24,46 proc.), kilogram ziemniaków z 3,09 zł do 3,49 zł (+12,94 proc.), kajzerka z 0,32 zł do 0,35 zł (+9,38 proc.), litr mleka z 2,89 zł do 3,06 zł (+5,88 proc.), kilogram cukru z 2,59 zł do 2,69 zł (+3,86 proc.), chleb 1 kg z 3,39 zł do 3,49 zł (+2,95 proc.), kilogram schabu bez kości z 17,99 zł do 18,50 zł (+2,83 proc.) oraz masło ekstra 200g z 4,79 zł do 4,89 zł (+2,09 proc.). Tylko kilogram jabłek nie zmienił swojej ceny - 3,49 zł.