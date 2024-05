Zakup Polska Press przez Orlen. Oddalenie skargi na wyrok

Chodzi o skargę Watchdog Polska do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).z 17 grudnia 2021 r., dotyczącą oddalenia wniosku o udostępnienie informacji przez Orlen w sprawie zakupu wydawnictwa Polska Press. Organizacja dążyła do ujawnienia informacji na temat porozumień i analiz, na mocy których doszło do przejęcia wydawnictwa.

Wniosek o ujawnienie informacji o przejęciu wydawnictwa Polska Press

"To orzeczenie jest niebezpieczne z punktu widzenia konstytucyjnej zasady jawności działania państwa. Wyrok pozwala bowiem na to, by spółki skarbu państwa lub spółki komunalne nie podlegały zasadzie jawności, jeśli robią coś poza głównym nurtem swojej działalności. A to prosta droga do tego, by ukrywać różne działania państwa" - powiedział Press.pl Szymon Osowski z Watchdog Polska. "To absurdalne: państwo poprzez spółkę skarbu państwa wpłynęło na rynek medialny i wydaje dziś prasę, a my nie możemy dowiedzieć się szczegółowo, na jakich zasadach do tego doszło" – podsumował.