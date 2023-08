Długi weekend. Policja wystawiła w jednym miejscu 138 mandatów

Nowe oznakowanie na drodze

"Pomimo wolnych miejsc parkingowych i czytelnych znaków w tym rejonie, aż 138 kierowców postanowiło zaparkować na zakazie. Apelujemy do kierowców, aby parkowali w wyznaczonych do tego miejscach" – dodał rzecznik. Policja przypomina, że na drodze z Brzezin do Murzasichla oraz na drodze prowadzącej do parkingów przed szlakiem do Morskiego Oka, nastąpiła zmiana w organizacji ruchu. Na tych odcinkach pojawiło się nowe oznakowanie informujące o tym, że każdy nieprawidłowo zaparkowany pojazd - nawet, jeżeli został zaparkowany w sposób, który nie powoduje zagrożenia - zostanie odholowany na koszt właściciela. Za nieprawidłowe parkowanie grozi mandat od 100 zł i 1 pkt karny. Do tego mogą dojść koszty odholowania pojazdu w wysokości 400 zł i opłata za parking policyjny to jest 40 zł za dobę.