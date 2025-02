Premier spotkał się z przedsiębiorcami. "Plan działań gotowy"

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w piątek odbyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z przedsiębiorcami, poświęcone deregulacji - wynika z informacji KPRM przekazanej na platformie X. "Za nami dobre spotkanie. Plan działań gotowy" - napisał później premier Tusk.

Jak wynika z opublikowanych materiałów, ze strony rządowej, obok premiera Tuska, w spotkaniu wzięli udział minister finansów Andrzej Domański oraz minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. Po stronie przedsiębiorców obecni byli m.in. Rafał Brzoska, prezes InPostu, którego zespół ma przygotować propozycje deregulacyjne, oraz prezes Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki.

"Za nami dobre spotkanie. Plan działań gotowy. A za chwilę widzę się z naukowcami. Nie zwalniamy tempa!" - napisał później premier Donald Tusk.

- W poniedziałek wszystkie szczegóły (...) będą publicznie dostępne. To, co jest bardzo ważne, każdy projekt, nad którym będzie pracował zespół (...) będzie transparentnie do wglądu absolutnie dla każdego, pokazane na stronie internetowej, nad czym pracujemy - powiedział Brzoska.

Dodał, że poniedziałkowa wypowiedź Donalda Tuska ws. pomocy biznesu przy deregulacji sprawiła, że powstał ruch społeczny, zgłosiło się ponad 500 osób, aby pracować nad takimi rozwiązaniami.

Propozycja Tuska dla Brzoski

W poniedziałek podczas konferencji "Polska. Rok przełomu" premier zaproponował szefowi InPostu stworzenie zespołu, który "w szybkim tempie" przygotuje propozycje deregulacji. Podkreślił, że chce się regularnie spotykać z przedsiębiorcami.

- Muszę od was wiedzieć dokładnie, co muszę zrobić jako premier, co musi zrobić moja administracja, żeby wam było łatwiej - powiedział podczas wystąpienia Donald Tusk. "Rzucono mi rękawicę – podejmuję wyzwanie. Premier postawił sprawę jasno: 'Chcecie deregulacji? To ją zaproponujcie w konkretach' I tak właśnie zrobimy" – odpowiedział Rafał Brzoska na portalu X.

Projekt z kwietnia 2024 roku wciąż aktualny

Równocześnie trwają prace nad opublikowanym w kwietniu ub.r. projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

"Projekt został w połowie stycznia skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Później trafi na posiedzenie RM. Liczymy, że nastąpi to w najbliższym czasie. Następnie projekt zostanie bezzwłocznie skierowany do Sejmu" - poinformowało biuro prasowe MRiT. W ocenie skutków regulacji wskazano, że projekt ustawy "stanowi realizację zapowiedzi polskiego rządu dotyczących konieczności przeprowadzenia deregulacji w zakresie prawa gospodarczego i administracyjnego, w tym w szczególności w kierunku poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy".

"Zidentyfikowane zostały obszary, w których można wprowadzić regulacje jeszcze skuteczniej broniące praw przedsiębiorców. Obszary te dotyczą tematyki: rozpoczynania aktywności ekonomicznej, prowadzenia firmy, a także zasad stanowienia prawa gospodarczego" - dodano. Projekt tzw. ustawy deregulacyjnej został przygotowany przy udziale Zespołu ds. Deregulacji i Dialogu Gospodarczego przy MRiT, który powołał poprzedni szef resortu Krzysztof Hetman.

"Przedstawiciele biznesu są dla nas partnerami. Wspólnie z nimi chcemy tworzyć przepisy, które będą sprzyjały rozwojowi przedsiębiorczości w Polsce. Zespół ds. Deregulacji i Dialogu Gospodarczego będzie forum, które ułatwi nam wspólne szukanie rozwiązań" - komentował Krzysztof Hetman cytowany w komunikacie MRiT z marca ub.r.

To pierwszy pakiet deregulacyjny

Kierujący pracami zespołu pełnomocnik MRiT, a od września ub.r. także zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Mariusz Filipek powiedział, że przygotowany projekt stanowi tzw. pierwszy pakiet deregulacyjny, obecnie zaś zespół pracuje nad drugim pakietem.

- Projekt ustawy to efekt mrówczej pracy zespołu i dziesiątek spotkań z organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców. W projektowanej ustawie uwzględniono około 200 złożonych przez nie postulatów - powiedział Filipek.

Pełnomocnik zwrócił uwagę, że premier składając Brzosce propozycję, mówił o propozycjach niewymagających zmian ustawowych.

- Byłyby one komplementarne wobec projektów ustaw, nad którymi pracuje zespół przy MRiT. Uważam, że powierzenie prac nad propozycjami rozwiązań deregulacyjnych cenionemu przedsiębiorcy jest znakomitym pomysłem. Deklaruję chęć współpracy i pozostaję do dyspozycji - dodał.

Zaskakująca deklaracja

W skład Zespołu ds. Deregulacji i Dialogu Gospodarczego wchodzi 18 organizacji, w tym Pracodawcy RP. Jej ciałem doradczym jest Rada Polskich Przedsiębiorców, na czele której stoi Rafał Brzoska.

"RPP powstała z inicjatywy biznesu, aby stać się siłą napędową dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. RPP prowadzi transparentny dialog z rządem oraz dąży do budowania silnej, innowacyjnej i zrównoważonej przyszłości Polski. Przewodniczącym RPP jest Rafał Brzoska – założyciel Grupy InPost, przedsiębiorca i filantrop" - informują na swojej stronie Pracodawcy RP. - Byliśmy zaskoczeni deklaracją premiera o powierzeniu Rafałowi Brzosce zadania przygotowania propozycji deregulacji, ale to bardzo dobry pomysł. Brzoska jest ikoną przedsiębiorczości w Polsce i ma bardzo dużą wiedzę - powiedział główny legislator i pełnomocnik Zarządu Pracodawców RP ds. dialogu społecznego Szymon Witkowski. W ocenie Witkowskiego decyzja premiera nie oznacza zakwestionowania prac zespołu powołanego przez MRiT i projektu ustawy deregulacyjnej.

- To dobry projekt, w przygotowaniu którego czynnie uczestniczyły organizacje, które zgłaszały swoje postulaty, a wśród nich również Pracodawcy RP. Musimy jednak pamiętać, że deregulacja to proces, który nie sprowadza się do przygotowania jednej ustawy - zaznaczył. Dodał, że warto w systemowy sposób połączyć wysiłki zespołu Brzoski z zespołem działającym przy MRiT "żeby nie tracić dobrze wykonanej pracy i nie dublować zadań".

Autorka/Autor:jw, mp/kris

Źródło: PAP