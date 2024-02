Koniec historycznej fabryki. Sąd ogłosił upadłość

czytaj dalej

Ceny konsumpcyjne w USA w styczniu wzrosły o 3,1 procent rok do roku oraz o 0,3 procent miesiąc do miesiąca - poinformował amerykański Departament Pracy. To więcej niż wcześniej oczekiwano. Rynek walutowy zareagował na te informacje. Złoty traci do dolara, euro i funta brytyjskiego.