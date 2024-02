Zmiany w chemicznym gigancie. Kolejna rezygnacja

Zakłady Chemiczne Police

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odpowiada za realizację projektu Polimery Police - budowy zintegrowanego kompleksu chemicznego, który obejmować będzie instalacje do produkcji propylenu i polipropylenu wraz z instalacjami pomocniczymi, terminal przeładunkowo-magazynowy oraz infrastrukturę logistyczną. "To jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym" - zaznaczyła spółka. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. należy do Grupy Azoty. Produkuje między innymi nawozy wieloskładnikowe i biel tytanową.